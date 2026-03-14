Flamengo busca ampliar hegemonia em jogos contra o Botafogo no Nilton Santos
A bola rola às 20h30 (de Brasília) deste sábado
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O Flamengo visita o Botafogo na noite deste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão. Motivado pelo título do Campeonato Carioca e pela vitória sobre o Cruzeiro no meio da semana, o Rubro-Negro busca os três pontos para diminuir a diferença para o líder São Paulo. Além disso, um triunfo no Nilton Santos ampliaria a hegemonia diante do rival no estádio.
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Nos últimos 15 jogos entre Botafogo e Flamengo no Estádio Nilton Santos, o Rubro-Negro soma impressionantes 11 vitórias, além de um empate e três derrotas, com 76% de aproveitamento. Nesse período, foram 22 gols marcados e 13 sofridos.
Se o recorte considerar apenas os últimos 11 confrontos no estádio, o domínio é ainda maior: são 10 vitórias do Flamengo e apenas uma do Botafogo.
Último jogo entre as equipes
Diante desse cenário, não será surpresa ver um Flamengo mais posicionado em seu campo de defesa, buscando explorar os erros do Botafogo. Enquanto isso, o Alvinegro, pressionado após a eliminação na Libertadores, dá sinais de que tentará propor o jogo, mas com atenção redobrada à postura reativa do rival.
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Vejo os números dos últimos 15 jogos entre Botafogo e Flamengo no Nilton Santos
- 3 vitórias do Botafogo
- 1 empate
- 11 vitórias do Flamengo
- 13 gols marcados pelo Botafogo (0.9 por jogo)
- 22 gols marcados pelo Flamengo (1.5 por jogo)
- 22% de aproveitamento para o Botafogo
- 76% de aproveitamento para o Flamengo
Próximos jogos do Flamengo
- 14/03 - Botafogo x Flamengo
- 19/03 - Flamengo x Remo
- 22/03 - Corinthians x Flamengo
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