Flamengo busca ampliar hegemonia em jogos contra o Botafogo no Nilton Santos

O Flamengo visita o Botafogo na noite deste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão. Motivado pelo título do Campeonato Carioca e pela vitória sobre o Cruzeiro no meio da semana, o Rubro-Negro busca os três pontos para diminuir a diferença para o líder São Paulo. Além disso, um triunfo no Nilton Santos ampliaria a hegemonia diante do rival no estádio.

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Nos últimos 15 jogos entre Botafogo e Flamengo no Estádio Nilton Santos, o Rubro-Negro soma impressionantes 11 vitórias, além de um empate e três derrotas, com 76% de aproveitamento. Nesse período, foram 22 gols marcados e 13 sofridos.

Se o recorte considerar apenas os últimos 11 confrontos no estádio, o domínio é ainda maior: são 10 vitórias do Flamengo e apenas uma do Botafogo.

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Pedro e Arrascaeta em Flamengo x Botafogo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Último jogo entre as equipes

Diante desse cenário, não será surpresa ver um Flamengo mais posicionado em seu campo de defesa, buscando explorar os erros do Botafogo. Enquanto isso, o Alvinegro, pressionado após a eliminação na Libertadores, dá sinais de que tentará propor o jogo, mas com atenção redobrada à postura reativa do rival.

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Vejo os números dos últimos 15 jogos entre Botafogo e Flamengo no Nilton Santos

3 vitórias do Botafogo

1 empate

11 vitórias do Flamengo

13 gols marcados pelo Botafogo (0.9 por jogo) 22 gols marcados pelo Flamengo (1.5 por jogo)

22% de aproveitamento para o Botafogo

76% de aproveitamento para o Flamengo

Próximos jogos do Flamengo

14/03 - Botafogo x Flamengo

19/03 - Flamengo x Remo

x Remo 22/03 - Corinthians x Flamengo

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