Mauro Naves questiona presença de Neymar em Santos x San Lorenzo: 'Risco'

O jornalista Mauro Naves questionou a presença do atacante Neymar para a partida entre San Lorenzo e Santos, desta terça-feira (28). As equipes se enfrentam às 19h (de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, na Argentina, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

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Durante o programa "Galvão FC", do SBT, o comentarista afirmou que, pensando na Seleção Brasileira, teria sido melhor o camisa 10 ter jogado contra o Bahia. Neymar foi ausência na partida do Brasileirão para poder ter boas condições de enfrentar o San Lorenzo.

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— Entendo que é mais arriscado o Neymar tomar pancada em um jogo contra o San Lorenzo do que contra o Bahia. É claro, que deve existir a preocupação do Santos em fazer uma boa competição na Sul-Americana. A equipe está em último, e o time argentino em primeiro, se vencer, mexe no grupo. Só classifica um clube direto — iniciou o jornalista, antes de completar.

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— Mas pensando no controle, para a Seleção, era melhor ter jogado contra o Bahia. O risco de Neymar levar uma pancada lá na Argentina é maior — concluiu.

Neymar comemora gol do Santos contra Recoleta pela Sul-Americana (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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San Lorenzo x Santos

O Santos enfrenta o San Lorenzo na Argentina, nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. A equipe do Peixe busca recuperar-se na competição e somar a primeira vitória. O time paulista está na última colocação do Grupo D, com apenas um ponto somado nas duas primeiras rodadas.

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