Com sete jogadores do Brasil, Paraguai anuncia convocados para disputa da Copa do Mundo
O Paraguai está no Grupo D e estreia contra os Estados Unidos, dia 12 de junho
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Gustavo Alfaro, nesta segunda-feira, anunciou os jogadores convocados que vão representar a seleção do Paraguai na Copa do Mundo de 2026. A lista conta com sete jogadores do futebol brasileiro: o zagueiro Gustavo Gómez, o meia brasileiro naturalizado paraguaio Mauricio e o atacante Ramon Sosa, do Palmeiras; o zagueiro Fabián Balbuena, do Grêmio; o meia Damián Bobadilla, do São Paulo; o zagueiro Junior Alonso, do Atlético-MG; e o atacante Isidro Pitta, do Red Bull Bragantino.
Relacionadas
➡️Com lesão nas costas, William Saliba, da França, é dúvida para a Copa do Mundo
Confira os convocados do Irã para a Copa do Mundo:
Goleiros
Gastón Olveira (Olímpia), Gatito Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo)
Defensores
Juan Cáceres (Dínamo de Moscou), Junior Alonso (Atlético-MG), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Gómez (Palmeiras), Fabián Balbuena (Grêmio), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Omar Alderete (Sunderland), José Canale (Lanús)
Meio-campistas
Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Diego Gómez (Brighton), Matías Galarza (Atlanta United), Damián Bobadilla (São Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Mauricio (Palmeiras), Alejandro Gamarra (Al-Ain)
Atacantes
Julio Enciso (Strasbourg), Miguel Almirón (Atlanta United), Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Antonio Sanabria (Cremonese), Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (LDU) e Isidro Pitta (Red Bull Bragantino)
➡️ Com atletas do Brasileirão, Equador anuncia convocados para a Copa do Mundo
Após ficar fora da Copa do Mundo por 16 anos, o Paraguai retorna ao torneio apostando na reconstrução promovida nos últimos anos e na força tradicional de sua camisa em torneios internacionais. Com uma equipe competitiva, intensa fisicamente e liderada por atletas experientes, os paraguaios chegam aos Estados Unidos, Canadá e México buscando voltar ao mata-mata da competição para tentar superar as quartas de final, melhor campanha do país, conquistada na África do Sul, em 2010.
⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias