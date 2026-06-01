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Torcida do Corinthians se revolta com convocação do Paraguai: 'Vergonha'

Gustavo Alfaro anunciou os 26 jogadores selecionados nesta segunda-feira (1°)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/06/2026
15:34
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Torcida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Divulgação/ Corinthians)
imagem cameraTorcida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Divulgação/ Corinthians)
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A Seleção Paraguaia anunciou, na tarde desta segunda-feira (1°), a convocação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians demonstraram irritação com a lista.

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Angel Romero, ídolo absoluto do Timão, não figurou entre os 26 convocados do Paraguai para a Copa do Mundo. Apesar da história construída na seleção e de ter sido utilizado em boa parte das eliminatórias, o jogador não vai disputar o Mundial.

➡️Craque de clube do Brasileirão fica fora da lista do Paraguai para a Copa do Mundo

Nas redes sociais, torcedores do Corinthians cobraram a convocação do jogador. Veja os comentários abaixo:

Ángel Romero Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Ag Corinthians

Veja repercussão dos torcedores do Corinthians

Copa do Mundo de 2026 terá recorde de jogadores do Brasileirão; veja nomes

O fortalecimento financeiro e técnico do futebol brasileiro nos últimos anos atingiu o seu ápice máximo. A Copa do Mundo de 2026 será, de forma isolada, a edição com o maior número de jogadores do Brasileirão convocados na história. Ao todo, 32 atletas que atuam na Série A (e até na Série B) do futebol nacional estarão nos Estados UnidosMéxico Canadá.

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O protagonismo financeiro e esportivo de Flamengo Palmeiras na América do Sul se refletiu diretamente nas listas de convocados. O Rubro-Negro carioca é o recordista absoluto do Brasileirão, cedendo nove jogadores para a Copa do Mundo, divididos entre BrasilUruguaiEquador Colômbia.

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Logo atrás vem o Verdão, com sete representantes. O Alviverde não apenas abasteceu a forte seleção uruguaia, como virou a base da seleção do Paraguai. Outro grande destaque vai para o Atlético-MG, que emplacou quatro selecionados, sendo três deles na forte seleção do Equador.

Muitos jogadores da Copa do Mundo no Brasileirão! A lista comprova que o futebol brasileiro atrai tanto astros internacionais em busca de espaço quanto repatria ídolos. É o caso de Neymar e do astro holandês Memphis Depay, do Corinthians, único europeu da lista que atua em solo brasileiro. Pelo lado da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti apostou forte no mercado interno, chamando atletas de FlamengoBotafogo Grêmio.

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