Torcida do Corinthians se revolta com convocação do Paraguai: 'Vergonha'
Gustavo Alfaro anunciou os 26 jogadores selecionados nesta segunda-feira (1°)
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A Seleção Paraguaia anunciou, na tarde desta segunda-feira (1°), a convocação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians demonstraram irritação com a lista.
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Angel Romero, ídolo absoluto do Timão, não figurou entre os 26 convocados do Paraguai para a Copa do Mundo. Apesar da história construída na seleção e de ter sido utilizado em boa parte das eliminatórias, o jogador não vai disputar o Mundial.
➡️Craque de clube do Brasileirão fica fora da lista do Paraguai para a Copa do Mundo
Nas redes sociais, torcedores do Corinthians cobraram a convocação do jogador. Veja os comentários abaixo:
Veja repercussão dos torcedores do Corinthians
Donde esta ROMERO?— Gabriel Perim (@PerimGabriel) June 1, 2026
Angel Romero ☹️— Luís Butti 🐻 | Identidade Corinthiana (@luisbutti) June 1, 2026
Cade o angel romero ??— caseiro (@caseiro77) June 1, 2026
Sem Romero = sem carinho por vcs— Mundinho Carol Peletier (@krlportela) June 1, 2026
Ángel Romero fora, vergonha!— Léo 🎮 (@heyhey_leo) June 1, 2026
Copa do Mundo de 2026 terá recorde de jogadores do Brasileirão; veja nomes
O fortalecimento financeiro e técnico do futebol brasileiro nos últimos anos atingiu o seu ápice máximo. A Copa do Mundo de 2026 será, de forma isolada, a edição com o maior número de jogadores do Brasileirão convocados na história. Ao todo, 32 atletas que atuam na Série A (e até na Série B) do futebol nacional estarão nos Estados Unidos, México e Canadá.
O protagonismo financeiro e esportivo de Flamengo e Palmeiras na América do Sul se refletiu diretamente nas listas de convocados. O Rubro-Negro carioca é o recordista absoluto do Brasileirão, cedendo nove jogadores para a Copa do Mundo, divididos entre Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia.
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Logo atrás vem o Verdão, com sete representantes. O Alviverde não apenas abasteceu a forte seleção uruguaia, como virou a base da seleção do Paraguai. Outro grande destaque vai para o Atlético-MG, que emplacou quatro selecionados, sendo três deles na forte seleção do Equador.
Muitos jogadores da Copa do Mundo no Brasileirão! A lista comprova que o futebol brasileiro atrai tanto astros internacionais em busca de espaço quanto repatria ídolos. É o caso de Neymar e do astro holandês Memphis Depay, do Corinthians, único europeu da lista que atua em solo brasileiro. Pelo lado da Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti apostou forte no mercado interno, chamando atletas de Flamengo, Botafogo e Grêmio.
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