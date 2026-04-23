Estêvão saiu lesionado do último jogo do Chelsea na Premier League e, com a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho, se aproximando, a presença do jogador ainda é uma incógnita devido ao tempo de recuperação. Pensando na lista final do treinador Carlo Ancelotti, os leitores do Lance! escolheram o substituto ideal para a vaga do jovem ex-Palmeiras.

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➡️Estêvão negocia com Chelsea volta ao Brasil para tratar a lesão

Em enquete realizada com os torcedores, através canal do Lance! no WhatsApp, Endrick foi o nome mais votado, superando nomes como Neymar e Rayan, ex-Vasco. O jogador do Lyon recebeu cerca de 39% dos votos totais da enquete, que levavam em consideração dez opções.

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Endrick foi eleito o substituto ideal em caso da ausência de Estêvão (Foto: Victor Eleutério /Fotoarena/Folhapress)

Confira os resultados da enquete até a noite da última quarta-feira (22):

Endrick: 39,0%

Neymar: 14,6%

Pedro: 12,7%

Rayan: 11,6%

Antony: 4,5%

Igor Jesus: 4,5%

Igor Thiago: 2,6%

Kaio Jorge: 2,6%

Outro: 2,6%

Richarlison: 1,5%

Lesão de Estêvão

No fim de semana, Estêvão foi substituído com apenas 16 minutos em campo devido ao problema muscular. Técnico do Chelsea, Liam Rosenior revelou que o jovem de 18 anos estava chorando nos vestiários antes mesmo de saber a gravidade do problema, uma vez que os exames ainda não tinham sido feitos.

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Entre os dias 21 de fevereiro e 14 de março, Estêvão desfalcou o Chelsea em seis partidas por conta de uma lesão muscular. Desde então, o brasileiro fez quatro partidas, mas sentiu uma nova lesão muscular que o afastará por mais tempo dos gramados.

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Na Era Ancelotti, Estêvão fez sete partidas com a camisa da Seleção Brasileira, tendo marcado cinco gols e sido um dos destaques com a Amarelinha. No entanto, o jovem não participou dos amistosos contra França e Croácia por conta de uma lesão muscular.

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