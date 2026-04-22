Jornalistas comentam lesão de Estêvão antes da Copa do Mundo: 'Catástofre'
Restam apenas 50 dias para o início do Mundial
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Estêvão sofreu uma lesão muscular de grau 4 na coxa, segundo o jornal inglês "The Athletic". A gravidade da lesão afasta o jovem da Copa do Mundo, que só deve retornar aos gramados na próxima temporada do futebol europeu.
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Estêvão sentiu a lesão na derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Manchester United pela Premier League. O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, revelou que o jovem de 18 anos chorou nos vestiários, mesmo antes de saber a gravidade do problema.
Jornalistas lamentam lesão
🤒Sequência de lesões:
Entre os dias 21 de fevereiro e 14 de março, Estêvão desfalcou o Chelsea em seis partidas por conta de uma lesão muscular. Desde então, o brasileiro fez quatro partidas, mas sentiu uma nova lesão muscular que o afastará por mais tempo dos gramados.
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Estêvão é peça chave na Seleção Brasileira de Ancelotti
Na Era Ancelotti, Estêvão fez sete partidas com a camisa da Seleção Brasileira, tendo marcado cinco gols e sido um dos destaques com a Amarelinha. No entanto, o jovem não participou dos amistosos contra França e Croácia por conta de uma lesão muscular.
Nome quase certo na Copa do Mundo, Estêvão pode abrir espaço para outros nomes caso perca o torneio. Luiz Henrique é um dos nomes favoritos para assumir um lugar dentre os 26 convocados, enquanto Neymar pode ganhar força em meio as ausências do jogador do Chelsea e de Rodrygo.
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