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Veja lista de todas as seleções que eliminaram o Brasil na Copa do Mundo

Queda diante dos noruegueses amplia escrita brasileira contra equipes da Europa

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 19:20
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad /AFP)

A história do Brasil na Copa do Mundo ganhou mais um capítulo amargo. Conhecida por suas glórias e conquistas, a Seleção Brasileira também convive com quedas marcantes, e a mais nova responsável por interromper o caminho nacional foi a Noruega, no Mundial de 2026.

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    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad /AFP)

    No confronto válido pelas oitavas de final, o Brasil acabou superado por 2 a 1. O volante Bruno Guimarães desperdiçou uma cobrança de pênalti ainda na etapa inicial e, no segundo tempo, o centroavante Erling Haaland balançou as redes duas vezes para decretar a desclassificação brasileira.

    Com este resultado, a Noruega se torna a 13ª seleção a eliminar os brasileiros em um torneio mundial.

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    Ao longo das edições, o Brasil acabou superado por diferentes adversários, seja em confrontos diretos de mata-mata ou em fases de grupos decisivas. Conheça todos os países que já eliminaram a Seleção na história:

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    1. Iugoslávia (1930): Vitória sobre o Brasil na primeira fase barrou o avanço do país na edição de estreia.
    2. Espanha (1934): Eliminou a equipe logo no primeiro jogo, em formato de mata-mata direto.
    3. Itália (1938 e 1982): Venceu a semifinal de 38 e protagonizou a famosa "Tragédia do Sarriá" em 82.
    4. Uruguai (1950): Impôs a derrota mais dolorosa do futebol nacional no episódio do "Maracanaço".
    5. Hungria (1954): Superou os brasileiros na violenta partida apelidada de "Batalha de Berna".
    6. Portugal (1966): Comandado por Eusébio, venceu e despachou o Brasil ainda na fase de grupos.
    7. Holanda (1974, 1978 e 2010): Levou a melhor em fases decisivas de grupos e em mata-matas.
    8. França (1986, 1998 e 2006): O maior carrasco histórico, responsável por três quedas, incluindo uma final.
    9. Argentina (1990): Venceu o superclássico das oitavas de final com gol de Caniggia.
    10. Alemanha (2014): Aplicou a maior goleada sofrida pelo país, o 7 a 1 na semifinal do Mineirão.
    11. Bélgica (2018): Barrou o time nas quartas de final com uma grande atuação coletiva.
    12. Croácia (2022): Eliminou a Seleção nas penalidades máximas após empate na prorrogação.
    13. Noruega (2026): Entra no grupo após vencer o confronto eliminatório com dois gols de Haaland.

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