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Pela primeira vez, Brasil ficará mais de 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo

Após derrota para a Noruega, Seleção passará o maior jejum da história em Copa

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 19:21
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Neymar chora após derrota do Brasil
Neymar chora após eliminação do Brasil na Copa do Mundo (Imagem: Buda Mendes / Getty Images via AFP)

A Seleção Brasileira foi derrotada pela Noruega na Copa do Mundo 2026 por 2 a 1, com dois gols marcados por Erling Haaland no segundo tempo para os noruegueses e um de Neymar, feito de pênalti, nos acréscimos finais. O resultado faz perdurar uma marca dolorosa para os torcedores na competição: pela primeira vez, o Brasil passará mais de 24 anos sem vencer uma Copa do Mundo.

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    O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland e o zagueiro brasileiro #03 Gabriel Magalhaes disputam a bola durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega
    O atacante norueguês #09 Erling Braut Haaland e o zagueiro brasileiro #03 Gabriel Magalhaes disputam a bola durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Noruega (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    Agora, a marca supera o jejum de 24 anos que os brasileiros precisaram enfrentar a partir de quando o Brasil conquistou o tricampeonato, em 1970, com o selecionado que, até hoje, é considerado um dos melhores da história do futebol. Após a conquista, a Seleção Brasileira disputou as edições de 1974, 1978, 1982, 1986 e 1990 sem vencer, encerrando o grande período sem a conquista em 1994.

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    A última vez que a Seleção Brasileira conquistou a competição foi em 2002, quando Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho e outros craques brilharam e conquistaram o pentacampeonato diante da Alemanha na grande final, com dois gols de R9.

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    • A partida chegou a ser equilibrada na primeira etapa, com grandes chegadas no ataque da Seleção Brasileira e um pênalti, desperdiçado por Bruno Guimarães, que não conseguiu desviar o chute das mãos do goleiro norueguês. O Brasil ainda conseguiu novas investidas ofensivas ao longo da primeira etapa, mas não foi o suficiente para balançar as redes.

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    No segundo tempo, a equipe mudou de postura após as modificações de Ancelotti, que tirou Rayan e Martinelli para botar Neymar e Danilo Santos. A amarelinha não conseguiu fazer frente à troca de passes muito qualificada dos noruegueses, que tiveram mais posse de bola, controle do jogo e foram felizes na reta final, quando Haaland saltou mais alto que os defensores e marcou de cabeça para abrir o marcador.

    A Seleção precisou subir para o ataque buscando o empate, mas o único resultado da tentativa de reação foi abrir espaço para Haaland, novamente, receber com liberdade na entrada da área e finalizar com perfeição no canto de Alisson, que não alcançou a bola.

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    Neymar sorrindo perdendo o jogo
    Neymar após marcar em Brasil x Noruega na Copa (Imagem: Odd ANDERSEN / AFP)

    Nos acréscimos, o Brasil ainda recebeu um pênalti após Casemiro receber uma cotovelada dentro da área. Neymar converteu a cobrança e aproveitou para provocar o goleiro Orjan Nyland, mas não foi o suficiente para que a Seleção conseguisse uma reação, já que a partida chegou ao fim minutos depois.

    A Noruega enfrenta o vencedor do confronto entre México e Inglaterra na quartas de final da Copa do Mundo 2026.

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