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Rodri entra em grupo histórico com Ronaldinho, Kaká, Messi e Zidane; veja

Jogador completou a 'tríplice coroa' individual, conquistando Champions, Copa e Bola de Ouro

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 10:51
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026
Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Com o título da Copa do Mundo conquistado pela Espanha sobre a Argentina, neste domingo (19), Rodri passou a integrar um grupo histórico formado por apenas 11 atletas que venceram a Copa do Mundo, a Champions League e a Bola de Ouro, feito alcançado anteriormente por nomes como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo, Messi e Zidane.

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    O capitão da seleção espanhola ainda encerrou o Mundial de 2026 com outro reconhecimento individual. Ele foi eleito o melhor jogador da competição, superando Messi, vencedor da Bola de Prata, e Mbappé, que recebeu a Bola de Bronze após terminar como artilheiro do torneio.

    A conquista da Copa do Mundo era o único título que faltava para Rodri integrar o seleto grupo de jogadores que reuniram os três principais feitos da carreira no futebol. O espanhol havia conquistado a Champions League pelo Manchester City na temporada 2022/23 e levantado a Bola de Ouro de 2024.

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    Na campanha do bicampeonato mundial da Espanha, o meio-campista foi peça central da equipe comandada por Luis de la Fuente. Titular durante toda a competição, comandou o setor de meio-campo e foi premiado pela Fifa como o melhor jogador do Mundial. Após receber o prêmio, Rodri destacou a força do elenco espanhol e valorizou o nível da competição.

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    • – Quero agradecer. Este grupo é sensacional e somos campeões mundiais. É incrível dizer isso. É o torneio mais difícil da história das Copas. A Argentina tem o maior jogador de todos os tempos, e nós quebramos recordes… – afirmou, em entrevista à "TVE".

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    Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026
    Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Além de levantar a taça, o volante tornou-se o primeiro jogador espanhol a conquistar a Bola de Ouro da Copa do Mundo, prêmio concedido ao principal atleta da competição.

    Grupo reúne lendas de diferentes gerações

    Com a conquista, Rodri passou a dividir espaço com alguns dos maiores nomes da história do futebol. Apenas outros dez jogadores haviam conquistado a Copa do Mundo, a Champions League (ou antiga Copa dos Campeões) e a Bola de Ouro.

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    Veja quem faz parte do grupo:

    1. Bobby Charlton (Inglaterra)
    2. Gerd Müller (Alemanha)
    3. Franz Beckenbauer (Alemanha)
    4. Paolo Rossi (Itália)
    5. Zinedine Zidane (França)
    6. Rivaldo (Brasil)
    7. Ronaldinho Gaúcho (Brasil)
    8. Kaká (Brasil)
    9. Lionel Messi (Argentina)
    10. Ousmane Dembélé (França)
    11. Rodri (Espanha)

    Entre os brasileiros, apenas Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká alcançaram a marca. Messi entrou na lista após conquistar a Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, enquanto Dembélé completou a tríplice coroa depois de vencer a Champions League pelo PSG e conquistar a Bola de Ouro.

    Rodri tem volta por cima após lesão

    O reconhecimento no Mundial também consolida a recuperação de Rodri após um dos momentos mais difíceis da carreira. Depois de conquistar a Bola de Ouro em 2024, o volante passou por uma cirurgia no joelho e ficou afastado dos gramados por cerca de oito meses.

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    Recuperado, reassumiu o protagonismo tanto no Manchester City quanto na seleção espanhola. No Mundial, disputou todos os jogos da campanha do título e foi o principal responsável pelo equilíbrio do meio-campo da equipe, mesmo sem terminar o torneio entre os líderes em gols ou assistências.

    Na decisão diante da Argentina, vencida por 1 a 0 na prorrogação com gol de Ferran Torres, Rodri voltou a controlar o ritmo da partida e comandou a posse de bola espanhola. O desempenho coroou uma campanha dominante da seleção, que conquistou o segundo título mundial de sua história 16 anos depois da primeira taça, em 2010.

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