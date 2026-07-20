Rodri entra em grupo histórico com Ronaldinho, Kaká, Messi e Zidane; veja
Jogador completou a 'tríplice coroa' individual, conquistando Champions, Copa e Bola de Ouro
Com o título da Copa do Mundo conquistado pela Espanha sobre a Argentina, neste domingo (19), Rodri passou a integrar um grupo histórico formado por apenas 11 atletas que venceram a Copa do Mundo, a Champions League e a Bola de Ouro, feito alcançado anteriormente por nomes como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo, Messi e Zidane.
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O capitão da seleção espanhola ainda encerrou o Mundial de 2026 com outro reconhecimento individual. Ele foi eleito o melhor jogador da competição, superando Messi, vencedor da Bola de Prata, e Mbappé, que recebeu a Bola de Bronze após terminar como artilheiro do torneio.
A conquista da Copa do Mundo era o único título que faltava para Rodri integrar o seleto grupo de jogadores que reuniram os três principais feitos da carreira no futebol. O espanhol havia conquistado a Champions League pelo Manchester City na temporada 2022/23 e levantado a Bola de Ouro de 2024.
Na campanha do bicampeonato mundial da Espanha, o meio-campista foi peça central da equipe comandada por Luis de la Fuente. Titular durante toda a competição, comandou o setor de meio-campo e foi premiado pela Fifa como o melhor jogador do Mundial. Após receber o prêmio, Rodri destacou a força do elenco espanhol e valorizou o nível da competição.
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– Quero agradecer. Este grupo é sensacional e somos campeões mundiais. É incrível dizer isso. É o torneio mais difícil da história das Copas. A Argentina tem o maior jogador de todos os tempos, e nós quebramos recordes… – afirmou, em entrevista à "TVE".
Além de levantar a taça, o volante tornou-se o primeiro jogador espanhol a conquistar a Bola de Ouro da Copa do Mundo, prêmio concedido ao principal atleta da competição.
Grupo reúne lendas de diferentes gerações
Com a conquista, Rodri passou a dividir espaço com alguns dos maiores nomes da história do futebol. Apenas outros dez jogadores haviam conquistado a Copa do Mundo, a Champions League (ou antiga Copa dos Campeões) e a Bola de Ouro.
Veja quem faz parte do grupo:
- Bobby Charlton (Inglaterra)
- Gerd Müller (Alemanha)
- Franz Beckenbauer (Alemanha)
- Paolo Rossi (Itália)
- Zinedine Zidane (França)
- Rivaldo (Brasil)
- Ronaldinho Gaúcho (Brasil)
- Kaká (Brasil)
- Lionel Messi (Argentina)
- Ousmane Dembélé (França)
- Rodri (Espanha)
Entre os brasileiros, apenas Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká alcançaram a marca. Messi entrou na lista após conquistar a Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, enquanto Dembélé completou a tríplice coroa depois de vencer a Champions League pelo PSG e conquistar a Bola de Ouro.
Rodri tem volta por cima após lesão
O reconhecimento no Mundial também consolida a recuperação de Rodri após um dos momentos mais difíceis da carreira. Depois de conquistar a Bola de Ouro em 2024, o volante passou por uma cirurgia no joelho e ficou afastado dos gramados por cerca de oito meses.
Recuperado, reassumiu o protagonismo tanto no Manchester City quanto na seleção espanhola. No Mundial, disputou todos os jogos da campanha do título e foi o principal responsável pelo equilíbrio do meio-campo da equipe, mesmo sem terminar o torneio entre os líderes em gols ou assistências.
Na decisão diante da Argentina, vencida por 1 a 0 na prorrogação com gol de Ferran Torres, Rodri voltou a controlar o ritmo da partida e comandou a posse de bola espanhola. O desempenho coroou uma campanha dominante da seleção, que conquistou o segundo título mundial de sua história 16 anos depois da primeira taça, em 2010.
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