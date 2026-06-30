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Meia do Brasil iguala Zico e passa Kaká em recorde na Copa

Jogador foi um dos destaques da vitória do Brasil sobre Japão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 07:30
Atualizado há 22 horas
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Bruno Guimarães comemorando gol do Brasil na Copa do Mundo de 2026
Bruno Guimarães e Martinelli comemoram gol do Brasil. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A classificação dramática da Seleção Brasileira para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 passou pelos pés do meia Bruno Guimarães, que foi uma das peças fundamentais do time de Carlo Ancelotti na vitória de virada, por 2 a 1, sobre o Japão, nesta segunda-feira (29). O camisa 8 atingiu a marca de quatro assistências no torneio, se tornando o maior assistente isolado da competição e igualando um feito histórico que perdurava desde 1982.

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    Bruno Guimarães agradece por vitória contra Japão
    Bruno Guimarães ajoelha após vitória do Brasil sobre Japão (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Com o passe decisivo para o gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos, Bruno Guimarães se tornou o primeiro brasileiro a somar quatro assistências em uma única edição de Mundial desde Zico, na Copa da Espanha, e Tostão, em 1970. O desempenho atual do meia o coloca à frente de nomes como Kaká (2010), Ronaldinho Gaúcho (2002) e Ronaldo Nazário (1998), que encerraram suas participações com três passes para gol. Os dados são do Sofascore e só contam a partir da Copa do Mundo de 1966. Agora, o "garçom" da Seleção mira o recorde de Pelé, maior assistente de uma única Copa, com seis na campanha do tricampeonato.

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    • Bruno Guimarães foi dono do meio-campo contra o Japão

    Bruno Guimarães cerra os punhos na virada do Brasil sobre o Japão
    Bruno Guimarães cerra os punhos na virada do Brasil sobre o Japão (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Em uma partida marcada pelos erros técnicos dos brasileiros e pela forte marcação japonesa, Bruno Guimarães foi um dos melhores em campo. Após um primeiro tempo em que o Brasil sofreu o gol de Sano aos 22 minutos, a Seleção precisou de resiliência para buscar o resultado na etapa final. Casemiro empatou de cabeça logo aos 9 minutos, mas a virada só veio nos acréscimos do segundo tempo.

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    Aos 50 minutos do segundo tempo, Bruno Guimarães, da entrada da área, encontrou Martinelli livre entre os defensores e serviu o gol da vitória. O passe preciso ajudou a garantir a classificação em e a liderança isolada de assistências nesta Copa, superando estrelas como o francês Michael Olise e o sueco Alexander Isak, que possuem três.

    Seleção aguarda definição do próximo adversário

    Já classificado, o Brasil agora vira a chave para as oitavas de final. A Seleção aguarda o desfecho do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que acontece nesta terça-feira (30), para conhecer seu próximo adversário. O duelo decisivo da próxima fase será realizado no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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