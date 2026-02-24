Kaká reflete sobre papel da Fifa na expansão do futebol no mundo

Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002 e melhor jogador do mundo em 2007, Kaká afirmou que a Fifa tem papel central na proteção e na expansão do futebol, além de atuar como instrumento de desenvolvimento social, cultural e econômico nos países. Em entrevista, ele destacou a responsabilidade da entidade na organização do esporte, na realização da Copa do Mundo e na ampliação de programas educacionais vinculados ao futebol.

Segundo Kaká, cabe à Fifa intermediar, coordenar e organizar o futebol para que o esporte alcance o maior número possível de pessoas e seja utilizado como ferramenta de crescimento. Ele citou a ampliação da Copa do Mundo para 48 seleções como exemplo de expansão e inclusão de países que não tinham histórico de participação no torneio.

— Acredito que a Fifa tem algumas funções e, entre elas, acho que é proteger o futebol, ser essa intermediadora para que o futebol alcance o maior número de pessoas possíveis e ser esse instrumento para desenvolvimento e crescimento. Então, ter esse papel de intermediar, de orientar, de coordenar, de organizar, eu acho que é uma das grandes ferramentas que a Fifa tem.

Ao abordar a importância da Copa do Mundo, o ex-jogador ressaltou o impacto da competição nos países participantes, antes, durante e depois do evento. Ele mencionou os efeitos da classificação de uma seleção e a mobilização gerada em torno do torneio.

Infantino, Kaká e Ronaldo Fenômeno no sorteio da Copa do Mundo (Foto: Roberto SCHMIDT/AFP)

— Você vê o impacto disso num país. Alegria de uma classificação e até toda mobilização. São legados que a Copa do Mundo acaba deixando de pré, durante e pós-Copa, de todo esse acompanhamento e crescimento de um país, de um povo, de uma geração.

Kaká aponta crescimento de iniciativas da Fifa voltadas a esporte e educação

Kaká também destacou os programas de desenvolvimento social incentivados pela entidade máxima do futebol, com ênfase no FIFA Football for Schools, iniciativa voltada à integração entre esporte e educação. Ele relatou ter participado do lançamento do programa no Líbano, em 2019, e afirmou que mais da metade das 211 federações filiadas já aderiram à iniciativa.

— Esse programa da FIFA Football for Schools é uma ferramenta educacional muito importante que vai ajudar nesse crescimento e desenvolvimento dessas crianças, dando essa oportunidade para que eles possam, através do esporte, se desenvolverem e crescerem.

