Fora de Campo

Atleta da base do River-PI é morto a tiros em escola

DHPP e Polícia Civil investigam o caso

Atleta da base do River-PI é morto dentro de escola em Teresina (Foto: Reprodução/ Instagram)
Atleta da base do River-PI é morto dentro de escola em Teresina (Foto: Reprodução/ Instagram)
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 14/08/2025
16:02
  • Mais Notícias

O River-PI confirmou que Mariano Nascimento Moura, atleta de sua equipe Sub-16, foi morto a tiros nesta quinta-feira (14). O fato ocorreu no Centro Educacional de Educação Profissional (CEEP) Residencial Esplanada, localizado no bairro Esplanada, Zona Sul de Teresina.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso com apoio da Polícia Civil. O responsável ainda não foi localizado. 

— É com profunda tristeza e consternação que recebemos a notícia do falecimento do jovem Mariano, atleta da equipe sub-16 do River Atlético Clube, brutalmente assassinado na manhã desta quinta-feira. Mariano era um jovem cheio de sonhos, dedicação, alegria e espírito de equipe. Sua partida precoce e violenta deixa uma ferida irreparável em todos que o conheceram e admiravam — disse o clube.

— Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, companheiros de clube e toda a comunidade esportiva. Que encontrem conforto na memória de Mariano e na certeza de que sua luz jamais será apagada. Que a justiça seja feita. Descanse em paz, Mariano — finalizou o River-PI.

River-PI divulgou nota nas redes sociais (Foto: Reprodução)
River-PI divulgou nota nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Segundo informações de populares, o responsável pelo crime invadiu a escola pulando um muro e surpreendeu o garoto próximo a uma das salas de aula. Ele foi atingido por quatro tiros e morreu no local.

— Nós tivemos a informação de que o indivíduo executou o aluno em um beco, entre o muro e uma das salas, onde não dá para ver exatamente nas câmeras o momento da execução. Dá para saber que ele foi levado por outro ou outros alunos, ainda estamos vendo — explica o tenente Giovanny Dias em entrevista ao GE.

➡️ Vidente aponta favorito para Botafogo x LDU pela Libertadores

