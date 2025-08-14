Atleta da base do River-PI é morto a tiros em escola
DHPP e Polícia Civil investigam o caso
O River-PI confirmou que Mariano Nascimento Moura, atleta de sua equipe Sub-16, foi morto a tiros nesta quinta-feira (14). O fato ocorreu no Centro Educacional de Educação Profissional (CEEP) Residencial Esplanada, localizado no bairro Esplanada, Zona Sul de Teresina.
O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso com apoio da Polícia Civil. O responsável ainda não foi localizado.
— É com profunda tristeza e consternação que recebemos a notícia do falecimento do jovem Mariano, atleta da equipe sub-16 do River Atlético Clube, brutalmente assassinado na manhã desta quinta-feira. Mariano era um jovem cheio de sonhos, dedicação, alegria e espírito de equipe. Sua partida precoce e violenta deixa uma ferida irreparável em todos que o conheceram e admiravam — disse o clube.
— Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, companheiros de clube e toda a comunidade esportiva. Que encontrem conforto na memória de Mariano e na certeza de que sua luz jamais será apagada. Que a justiça seja feita. Descanse em paz, Mariano — finalizou o River-PI.
Segundo informações de populares, o responsável pelo crime invadiu a escola pulando um muro e surpreendeu o garoto próximo a uma das salas de aula. Ele foi atingido por quatro tiros e morreu no local.
— Nós tivemos a informação de que o indivíduo executou o aluno em um beco, entre o muro e uma das salas, onde não dá para ver exatamente nas câmeras o momento da execução. Dá para saber que ele foi levado por outro ou outros alunos, ainda estamos vendo — explica o tenente Giovanny Dias em entrevista ao GE.
