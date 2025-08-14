Clube brasileiro da série A lança marca de fast food

O estádio do Botafogo acaba de ganhar mais uma 'comida gloriosa'. O estádio Nilton Santos recebe a linha de lanches denominada "Botafood", diversificando ainda mais as opções alimentícias do estádio que já contavam com o "Fireburguer". O clube anunciou a novidade poucas horas do duelo contra a LDU, pelas oitavas de final da Libertadores.

Dentre as opções de lanche apresentadas nas redes, estão: pizza, quibe, nachos com queijo cheddar. Veja;

Por que o Estádio Nilton Santos é do Botafogo?

O Estádio Nilton Santos, também conhecido como Engenhão, é um dos principais palcos do futebol brasileiro e sede de jogos do Botafogo de Futebol e Regatas. Localizado no bairro do Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro, o estádio é, para muitos torcedores, “a casa do Botafogo”. Mas afinal, por que o estádio é considerado do clube, mesmo sendo uma obra pública?

A resposta está em um contrato de concessão firmado entre o clube e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Desde 2007, o Botafogo tem o direito de administrar e explorar o estádio, graças a uma licitação vencida após os Jogos Pan-Americanos daquele ano. Desde então, o Alvinegro passou a ter o direito exclusivo de operar o estádio em jogos, eventos e outras atividades comerciais.

Em 2021, o contrato foi prorrogado por mais 20 anos, estendendo a concessão até 2051. Com isso, o Botafogo não apenas mantém o controle administrativo da arena, como também a incorporou à sua identidade institucional. A transição recente da gestão para a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube também fortaleceu essa estrutura.