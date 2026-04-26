Jornalista mexicano dispara contra Raphael Veiga após pênalti: 'Para mandá-lo embora'

Durante a partida entre América do México e Atlas, pela última rodada do Campeonato Clausura, Rapahel Veiga, ex-Palmeiras, perdeu um pênalti que custou a derrota de sua equipe. Jorge Pietrasanta, comentarista da ESPN mexicana, criticou muito o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Da fábrica à banca: veja o processo de produção das figurinhas da Copa do Mundo

Veja o que disse o comentarista:

- Apesar de parecer que Camilo (goleiro) se adianta, esta cobrança e pênalti de Veiga é para mandá-lo embora. Para mandá-lo embora - afirmou o jornalista.

Por um triz

O campeonato mexicano funciona de forma similar ao argentino. As equipes disputam apertura e clausura, no primeiro e no segundo semestre do ano. Com 18 times e sem rebaixamento ou acesso, as oito melhores equipes ao fim de 17 rodadas de pontos corridos se classificam para o mata-mata da competição, assim como em muitos campeonatos sul-americanos.

continua após a publicidade

Raphael Veiga com a camisa do América do México (Foto: Reprodução Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🎰 Aposte no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O América do México, clube de Raphael Veiga, precisava apenas de um empate para conseguir a classificação à fase eliminatória. O pênalti desperdiçado pelo atleta daria a vantagem ao time, mas o jogador bateu em cima do goleiro, à meia altura e sem força.

continua após a publicidade

A vitória do Atlas foi arrancada nos últimos minutos, aos 49 do segundo tempo. Alfonso Gonzales conseguiu balançar as redes e garantiu o time na fase de mata-mata. Enquanto isso, o América do México, que precisava apenas de um empate, viu sua situação se complicar ainda mais, mas com uma combinação de resultados, também conseguiu se classificar, na oitava e última colocação.

Professor brasileiro

Além de Raphael Veiga, o time mexicano possui alguns brasileiros em seu plantel. Entre eles, André Jardine, o treinador, ex-São Paulo, que comanda a equipe desde junho de 2023.

Jardine é, inclusive, um ídolo da torcida, com cinco títulos conquistados desde que chegou, incluindo três campeonatos mexicanos consecutivos.