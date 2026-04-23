O Palmeiras viu mais um de seus atletas da base receber sondagens de clubes do futebol europeu. Desta vez, o zagueiro Benedetti, de apenas 19 anos, aparece como alvo, de acordo com apuração do Lance!.

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O último clube a demonstrar interesse pelo jogador foi o Como, da Itália, que tem Fàbregas como treinador. Anteriormente, Arsenal, da Inglaterra, além do espanhol Barcelona, realizaram consultas pelo zagueiro.

A diretoria alviverde, por sua vez, não tem interesse em negociar Benedetti no meio da temporada. Apesar de estar "em último na fila", ele integra o grupo de quatro zagueiros da equipe profissional atualmente, composto por Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs.

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O setor, inclusive, é alvo de investidas do Palmeiras no mercado de transferências, que, como em outras oportunidades, prioriza o ganho esportivo antes de eventuais reposições e vendas. Desde a última janela, o clube tenta a contratação de um zagueiro pronto, com capacidade de contribuição imediata. Nesse cenário, Nino, atualmente no Zenit, aparece como plano A.

O jogador chegou a negociar bases salariais com o Palmeiras, mas o Zenit não aceitou liberá-lo no meio da temporada europeia. Nino segue no radar da diretoria de futebol, como revelado pelo diretor Anderson Barros, que agora também passa a observar outros nomes.

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– Nino é um jogador que a gente definiu e apostamos sempre na contratação dele. Não é uma contratação simples, até porque existe o clube que é o controlador da questão contratual – comentou Anderson Barros.

Nas últimas horas, o Palmeiras intensificou contatos com Alexander Barboza. O zagueiro, com contrato válido até dezembro de 2026, é visto como uma oportunidade de mercado e estaria livre para assinar um pré-acordo a partir da metade do ano.

Benedetti, zagueiro do Palmeiras (Foto: Arquivo Pessoal)

O Palmeiras tem como desejo uma nova peça para o setor para a sequência de temporada, principalmente para a reta final de Brasileirão e Libertadores. Nino aparece como principal desejo, enquanto Barboza como outra opção para o setor.

Outros nomes já foram sondados anteriormente pelo clube, como Alexsandro, do Lille, e Igor Júlio, do Brighton, mas as tratativas não evoluíram para conversas concretas.

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