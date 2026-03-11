O América-MEX venceu o Philadelphia Union por 1 a 0 na terça-feira (10), no Subaru Park, em partida válida pelas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf. O gol da vitória foi marcado por Raphael Veiga, ex-Palmeiras, aos 20 minutos do primeiro tempo.

A jogada do gol começou após uma tabela pelo lado esquerdo do ataque, com Brian Rodríguez conduzindo a bola até a área adversária. O camisa 7 fez o passe de pé direito para o centro, onde estava Raphael Veiga, que dominou de canhota; a bola subiu levemente e ele finalizou com um chute forte que estufou as redes.

A partida de volta entre as duas equipes será disputada na próxima quarta-feira (18), às 22h (de Brasília), no Estádio Azteca, no México. O América eliminou o Olimpia, de Honduras, na fase anterior com uma vitória por 2 a 1 e um empate por 0 a 0, e agora busca a vaga nas quartas de final com a vantagem de um gol construída no primeiro confronto.

Estrela do time? ⭐

Foi o segundo gol do camisa 23 pelo novo clube. Até o momento, são oito partidas disputadas, agora com um gol na Concachampions, um gol e uma assistência na liga nacional, em 462 minutos em campo. Eleito o melhor jogador da partida, o meia atuou por 67 minutos contra o Philadelphia antes de ser substituído por Lima, ex-Fluminense, e terminou o jogo com três chutes a gol.

Nas redes sociais, torcedores que acompanharam a partida elogiaram o bom desempenho de Veiga. O principal lance de destaque foi o gol da vitória, lógico, mas o meia também chamou atenção por um drible aplicado na linha lateral diante de dois marcadores. Abaixo, veja alguns comentários:

Tradução: A figura! A Concacaf nomeou Raphael Veiga o melhor jogador da partida contra o Philadelphia Union. O brasileiro marcou um gol espetacular que deu a vitória aos Eagles. Aos poucos, o brasileiro começa a se mostrar!

Tradução: A ótima atuação de Brian Rodríguez e a finalização de Raphael Veiga foram incríveis. Um golaço.

Tradução: O apoio de 'Pato' Salas é fundamental. Ele entende muito bem de futebol. Depois, Raphael Veiga corrigiu um toque que tinha ido muito alto e marcou um golaço. Um foguete do brasileiro, o segundo dele pela equipe.

Tradução: Raphael Veiga é incrivelmente talentoso.

Tradução: (Em tom irônico) Raphael Veiga é muito ruim. Por favor, dirija-se à área de embarque. Eles já estão esperando por ele no Brasil. Eles até compraram as passagens de volta dele.

Ángel Malagón deixa o campo lesionado durante partida entre América e Philadelphia Union no Subaru Park, pela Copa dos Campeões da Concacaf (Foto: Isaiah Vazquez/AFP)

Veiga no América 🟡

Veiga foi emprestado pelo Palmeiras ao América até o fim desta temporada. Antes da transferência, o atleta de 30 anos renovou contrato com o clube paulista até o fim de 2028, já que o vínculo anterior era válido até dezembro de 2027. O empréstimo não prevê compensação financeira, mas inclui uma opção de compra que pode render valores ao Verdão.

No Palmeiras desde 2017, Raphael se consolidou como um dos principais ídolos do clube e um dos maiores vencedores de sua história, com 12 títulos conquistados. Com 108 gols marcados em 379 partidas, é o jogador que mais balançou as redes pelo time neste século, além de somar 54 assistências.

