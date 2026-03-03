Raphael Veiga vira assunto após goleada sofrida no México: 'Ficou claro'

O América do México sofreu uma goleada pesada para o Tigres, no último domingo (1), e o meia Raphael Veiga, ex-Palmeiras, virou alvo de debate nas redes sociais estrangeiras. O jogador foi titular na derrota do time comandado por André Jardine.

Diferentemente da primeiras partidas pelo América do México, o meia brasileiro começou entre os onze iniciais. Ainda assim, o jogador não conseguiu ter tanta efetividade nas ações e passou em branco. Lima, ex-Fluminense, foi expulso com apenas 20 segundos.

Nas redes sociais, Raphael Veiga, ídolo do Palmeiras, teve o nome em alta no México depois da goleada sofrida. Muitos torcedores o criticaram, mas teve quem pedisse tempo ao meia brasileiro. Veja os comentários abaixo:

Raphael Veiga, ex-Palmeiras, pelo América do México (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja comentários sobre Raphael Veiga, ex-Palmeiras

Tradução sobre Raphael Veiga, ex-Palmeiras: É extremamente exagerado, de qualquer ângulo que se olhe, pedir aviões para trazer de volta Raphael Veiga e Vinicius Lima. (Nem era vermelho). Trata-se de uma falta de compreensão das suas trajetórias de carreira. Veiga marcou mais de 100 gols pelo Palmeiras sem ser atacante. A questão é que o Club América está em transição. Exigir coisas deles com base em conquistas passadas é pura ingenuidade. Essa equipe não existe mais. E será Jardine quem elevará o nível de desempenho dos brasileiros que trouxe. Estridência forçada. Eu amo isso.

Tradução sobre Raphael Veiga, ex-Palmeiras: Desde o primeiro jogo, ficou claro que Veiga nem sequer sabe como levantar uma bola. Há jogadores que claramente têm "algo" errado com eles; dá para perceber que o ritmo ou o time não estão ajudando. Veiga, por exemplo, claramente não tem a menor ideia do que fazer com a bola, muito menos da sua condição física.

Tradução sobre Raphael Veiga, ídolo do Palmeiras: Falando sério, aqueles brasileiros vieram pelo dinheiro. Eles não correm, não brigam pela bola, não suam, em resumo, não contribuem em nada para o time. Digo isso como torcedor do America, esperando estar muito, muito enganado. Só o tempo dirá...

Tradução sobre o meia brasileiro: Contrataram-no para fazer a diferença, mas até agora ele não mostrou nada do Raphael Veiga que era nos seus tempos de Palmeiras. O único que se destaca e faz a diferença, e isso é notório sempre que toca na bola, é o Rayito. Tirando ele, ninguém mais se destacou ontem.

