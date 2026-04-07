Espanhóis classificam contratação de Raphael Veiga como 'decepção'

O meia Raphael Veiga, emprestado pelo Palmeiras ao América do México, virou alvo de críticas da imprensa espanhola. O jornal "Marca" publicou uma reportagem nesta terça-feira (7) em que classifica a contratação do brasileiro como uma das "decepções" do time de André Jardine na temporada. O periódico também citou Lima, ex-Fluminense, como outro reforço que não correspondeu às expectativas.

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De acordo com o veículo, o principal problema do América no Clausura 2026 é o ataque. Em 13 rodadas, a equipe marcou apenas 14 gols e sofreu 12. O artilheiro do time é Brian Rodríguez, com três gols. A falta de criatividade ofensiva persiste apesar das contratações dos dois brasileiros, solicitados pelo próprio técnico André Jardine.

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– A falta de criatividade ofensiva da equipe persiste apesar das contratações de Raphael Veiga e Vinicius Lima, dois brasileiros que o próprio Jardine pediu para o elenco e que teriam custado o cargo ao diretor esportivo Diego Ramírez – publicou o Marca.

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Números de Veiga e situação do América

Desde que chegou ao México, Raphael Veiga disputou 12 partidas, sendo oito como titular, com três gols e três assistências. Ele marcou seu primeiro gol na estreia como titular, diante do Puebla, pela sétima rodada, após cruzamento de Isaías Violante. O jogador também balançou as redes na Concacaf Champions Cup contra o Philadelphia Union e deu uma assistência na vitória sobre o Mazatlán.

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Apesar dos números, o América ocupa apenas a sexta posição no Clausura, com média de 1,08 ponto por jogo. A equipe está na disputa da Liguilla (mata-mata do campeonato mexicano), mas tem um final complicado pela frente, com confrontos consecutivos contra Cruz Azul e Toluca.

Raphael Veiga em ação no América do México (Foto: Reprodução Instagram)

A insatisfação com o desempenho de Veiga também se reflete nas arquibancadas e redes sociais. Torcedores do América têm criticado a lentidão do jogador e a falta de criatividade. A situação teria contribuído para a saída do diretor esportivo Diego Ramírez, que custou o cargo após as contratações não renderem o esperado.

Raphael Veiga e Lima têm contrato de empréstimo com o América até o fim da temporada, com opção de compra ao término do vínculo. O técnico André Jardine, que havia falado em recuperar o "protagonismo" do ídolo palmeirense, vê seu projeto questionado neste início de trajetória no futebol mexicano.

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