Durante o treinamento da Seleção Brasileira na última quarta-feira (4), uma atitude de Casemiro chamou a atenção e foi reprovada por André Henning, da TNT Sports. O camisa 5 do Brasil deu um carrinho em Endrick, o que não agradou nada ao narrador e rendeu comparações com o lance do gol da Croácia na eliminação do Brasil em 2022.

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A preparação para o próximo jogo da equipe brasileira no sábado (6), contra o Egito nos Estados Unidos, foi intensa, e um dos lances que mais repercutiram nas redes sociais foi esse de Casemiro em Endrick. Além de alguns internautas, André também resgatou uma fala recente do volante sobre a responsabilidade do jovem do Real Madrid durante a Copa do Mundo.

— Aí eu estou vendo o treino e vejo o Casemiro levantando o menino Endrick. Cara, sério mesmo, que isso? O que está acontecendo? Primeiro, aquela declaração lá na entrevista (referindo-se ao que disse Casemiro sobre Endrick) e aí uma pegada dessas no primeiro treino? Que isso! — iniciou o narrador.

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— Eu acho que tem uma diferença entre treinar sério, treinar duro e isso aí. Ele chega muito atrasado. Numa dessas, é expulso na Copa do Mundo. Contra o Modric, ele foi um gatinho e contra o Endrick no treino, ele é um leão! — encerrou André Henning.

Casemiro dá forte entrada em Endrick durante treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Ira L. Black/AFP)

Relembre fala de Casemiro sobre Endrick na Seleção

Ao ser perguntado sobre o atacante revelado no Palmeiras, Casemiro analisou o contexto da sua ida para a França em busca de mais minutos e competitividade, fator que afirma ser imprescindível para jogadores de alto nível e que sonham em disputar o Mundial. O capitão também fez questão de tirar qualquer peso das costas do jovem de 19 anos.

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— Primeiro, o jogador tem que jogar. Independentemente de onde seja, o jogador tem que estar sempre competindo. Independentemente do nível de competição, o jogador tem que estar sempre competindo. Mas, assim, acho que foi boa essa ida dele para o Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar. Mas é muito jovem. Acho que a gente não pode colocar uma pressão nele; a gente não pode dizer que ele vai solucionar o nosso problema na Copa do Mundo, porque é muito jovem — iniciou Casemiro.

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— Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um do grupo assim, dos dez, exatamente, mas ele… a gente não pode botar uma pressão nele, ou que ele vai resolver, ou que ele vai entrar nos jogos para resolver. Não. Não pode colocar essa pressão nele. A gente sabe que tem jogadores na frente que têm que puxar mais, têm que tirar mais da equipe — continuou.

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— Mas já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, principalmente porque, até mesmo por isso, acaba até prejudicando o jogador. A gente sabe de inúmeros e inúmeros jogadores que acaba prejudicando, então a gente tem que ter um pouco mais de calma — encerrou o camisa 5.

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