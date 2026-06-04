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Jornalista detona Casemiro por atitude na Seleção: 'No treino é um leão'

Fato aconteceu no treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos

Lourenço Cavanellas Rebello
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/06/2026
13:57
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Casemiro - Seleção Brasileira
imagem cameraCasemiro é o capitão da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
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Durante o treinamento da Seleção Brasileira na última quarta-feira (4), uma atitude de Casemiro chamou a atenção e foi reprovada por André Henning, da TNT Sports. O camisa 5 do Brasil deu um carrinho em Endrick, o que não agradou nada ao narrador e rendeu comparações com o lance do gol da Croácia na eliminação do Brasil em 2022.

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A preparação para o próximo jogo da equipe brasileira no sábado (6), contra o Egito nos Estados Unidos, foi intensa, e um dos lances que mais repercutiram nas redes sociais foi esse de Casemiro em Endrick. Além de alguns internautas, André também resgatou uma fala recente do volante sobre a responsabilidade do jovem do Real Madrid durante a Copa do Mundo.

— Aí eu estou vendo o treino e vejo o Casemiro levantando o menino Endrick. Cara, sério mesmo, que isso? O que está acontecendo? Primeiro, aquela declaração lá na entrevista (referindo-se ao que disse Casemiro sobre Endrick) e aí uma pegada dessas no primeiro treino? Que isso! — iniciou o narrador.

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— Eu acho que tem uma diferença entre treinar sério, treinar duro e isso aí. Ele chega muito atrasado. Numa dessas, é expulso na Copa do Mundo. Contra o Modric, ele foi um gatinho e contra o Endrick no treino, ele é um leão! — encerrou André Henning.

Casemiro dá forte entrada em Endrick durante treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos.
Casemiro dá forte entrada em Endrick durante treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Ira L. Black/AFP)

Relembre fala de Casemiro sobre Endrick na Seleção

Ao ser perguntado sobre o atacante revelado no Palmeiras, Casemiro analisou o contexto da sua ida para a França em busca de mais minutos e competitividade, fator que afirma ser imprescindível para jogadores de alto nível e que sonham em disputar o Mundial. O capitão também fez questão de tirar qualquer peso das costas do jovem de 19 anos.

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— Primeiro, o jogador tem que jogar. Independentemente de onde seja, o jogador tem que estar sempre competindo. Independentemente do nível de competição, o jogador tem que estar sempre competindo. Mas, assim, acho que foi boa essa ida dele para o Lyon, para ele ver, para ele ter a sensação de jogar. Mas é muito jovem. Acho que a gente não pode colocar uma pressão nele; a gente não pode dizer que ele vai solucionar o nosso problema na Copa do Mundo, porque é muito jovem — iniciou Casemiro.

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— Se ele for para a Copa do Mundo, se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um do grupo assim, dos dez, exatamente, mas ele… a gente não pode botar uma pressão nele, ou que ele vai resolver, ou que ele vai entrar nos jogos para resolver. Não. Não pode colocar essa pressão nele. A gente sabe que tem jogadores na frente que têm que puxar mais, têm que tirar mais da equipe — continuou.

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— Mas já demonstrou no Palmeiras, vem demonstrando nos últimos meses no Lyon, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, principalmente porque, até mesmo por isso, acaba até prejudicando o jogador. A gente sabe de inúmeros e inúmeros jogadores que acaba prejudicando, então a gente tem que ter um pouco mais de calma — encerrou o camisa 5.

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