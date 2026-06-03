Endrick faz golaço em treino da Seleção e choca torcedores: 'Absurdo'

A Seleção Brasileira teve mais um dia de preparação nesta quarta-feira (3) para o amistoso contra o Egito, que acontecerá neste sábado (6), às 19h. Foi apenas o segundo dia de treinamentos da equipe no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Moristown, onde fará a preparação para a estreia na Copa do Mundo. Durante a atividade, um lance chamou atenção: Endrick deu um lindo drible no meio de dois marcadores e fez um golaço encobrindo o goleiro Léo Nannetti.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Casemiro com Endrick durante treino da Seleção repercute: 'Desnecessário'

O jogador recebeu um bom passe do volante Danilo Santos e dominou de costas. Com rápidos reflexos, tocou de calcanhar entre as pernas e deixou os dois defensores que o marcavam por trás - os zagueiros Danilo e Marquinhos - estáticos tentando entender por onde a bola escoou. Em seguida, Endrick virou o corpo e deu um toquinho por baixo para encobrir Léo Nannetti, que não chegou perto de alcançar a redonda.

O golaço marcado por Endrick chamou atenção dos torcedores nas redes sociais, que não pouparam elogios ao craque da Seleção Brasileira e até mesmo pediram a entrada do atacante na equipe titular no próximo amistoso, contra o Egito

continua após a publicidade

Veja a repercussão:

Endrick briga por vaga na equipe titular

Endrick entrou no segundo tempo da partida amistosa contra o Panamá, que foi disputada no Maracanã, e teve uma atuação mediana na partida, recebendo uma chance clara de gol após passe de Paquetá, mas acabou desperdiçando a oportunidade com uma finalização fraca nas mãos do goleiro adversário.

O jogador se prepara para enfrentar o Egito no segundo e último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Endrick durante treino para amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito, no próximo sábado (6) (Foto: ra L. Black/Getty Images/AFP (Photo by Ira L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável