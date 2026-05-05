Futebol Internacional

Casemiro é alvo de interesse de clubes da MLS e deve definir futuro antes da Copa

Meia está de saída do Manchester United ao fim da temporada

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/05/2026
11:54
Casemiro comemora gol do Manchester United sobre o Aston Villa, pela Premier League
Casemiro comemora gol do Manchester United sobre o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Oli Scarff/AFP)
De saída do Manchester United, Casemiro é alvo de interesse do LA Galaxy e Inter Miami, da Major League Soccer (MLS). A informação foi dada inicialmente pelo portal "talkSPORT" e confirmado pelo Lance!.

A expectativa é de que Casemiro acerte com um novo clube antes do início da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. A estadia nos Estados Unidos poderia facilitar até a assinatura de um contrato caso o meia escolha fechar com um time da MLS.

Aos 34 anos, Casemiro vive sua temporada mais artilheira da carreira com nove gols marcados pelo Manchester United, na Premier League. O brasileiro é um dos protagonistas na campanha dos Diabos Vermelhos, que ocupam a 3ª colocação no Campeonato Inglês.

Além disso, Casemiro é peça chave na Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti, sendo uma das referências técnicas e líder do elenco. Nos Estados Unidos, o veterano disputará sua 3ª Copa do Mundo em busca do hexacampeonato com a Amarelinha.

Casemiro - Seleção Brasileira
Casemiro durante amistoso da Seleção Brasileira com Senegal (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

