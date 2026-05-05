Casemiro é alvo de interesse de clubes da MLS e deve definir futuro antes da Copa
Meia está de saída do Manchester United ao fim da temporada
- Matéria
- Mais Notícias
De saída do Manchester United, Casemiro é alvo de interesse do LA Galaxy e Inter Miami, da Major League Soccer (MLS). A informação foi dada inicialmente pelo portal "talkSPORT" e confirmado pelo Lance!.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A expectativa é de que Casemiro acerte com um novo clube antes do início da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. A estadia nos Estados Unidos poderia facilitar até a assinatura de um contrato caso o meia escolha fechar com um time da MLS.
Aos 34 anos, Casemiro vive sua temporada mais artilheira da carreira com nove gols marcados pelo Manchester United, na Premier League. O brasileiro é um dos protagonistas na campanha dos Diabos Vermelhos, que ocupam a 3ª colocação no Campeonato Inglês.
Além disso, Casemiro é peça chave na Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti, sendo uma das referências técnicas e líder do elenco. Nos Estados Unidos, o veterano disputará sua 3ª Copa do Mundo em busca do hexacampeonato com a Amarelinha.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias