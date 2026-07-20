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Palmeiras, Flamengo e Vasco esquentam a briga no Brasileirão; entenda cenário

O Palmeiras lidera o torneio com sete pontos de vantagem sobre o Flamengo

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 05:00
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Flamengo Palmeiras
Flamengo e Palmeiras são os finalistas da Libertadores de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

A emoção do Brasileirão retorna após a pausa para a Copa do Mundo de 2026, com disputas acirradas nas duas extremidades da tabela. O Palmeiras reinicia a competição isolado na liderança, com sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, que tenta reduzir a diferença na briga pelo título. Na outra ponta, o Vasco retoma a campanha dentro da zona de rebaixamento e busca uma reação sob o comando do técnico Pedro Emanuel para deixar o Z-4.

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    • Palmeiras retoma Brasileirão com ampla vantagem na liderança

    O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 41 pontos conquistados em 18 rodadas, sete a mais que o vice-líder Flamengo e dez de vantagem sobre o terceiro colocado, Fluminense. A equipe comandada por Abel Ferreira chega à retomada da competição embalada por uma sequência de 13 partidas de invencibilidade, com nove vitórias e quatro empates. O principal resultado da série foi a vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, em confronto direto pela liderança. Na rodada seguinte, venceu a Chapecoense por 1 a 0, em casa.

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    A campanha é sustentada pelo equilíbrio entre defesa e ataque. Com apenas 13 gols sofridos em 18 partidas, o Palmeiras possui a melhor defesa do Brasileirão. No setor ofensivo, marcou 30 vezes e aparece atrás apenas de Botafogo e Flamengo, ambos com 31 gols.

    Mesmo dono da melhor defesa da competição, o Palmeiras aproveitou a janela de transferências para reforçar o elenco. O clube contratou o zagueiro Alexander Barboza junto ao Botafogo por R$ 20 milhões. Titular da equipe carioca, o defensor chega para ampliar as opções de Abel Ferreira.

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    • Treino do Palmeiras na Academia de Futebol
    Barboza treina com os novos companheiros (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

    Na retomada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras visita o Coritiba na quarta-feira (22), às 19h30, no Couto Pereira. O Coxa ocupa a sétima colocação e atravessa bom momento sob o comando de Fernando Seabra, que chegou a negociar com o Vasco durante a pausa para a Copa do Mundo.

    Flamengo tenta reduzir a distância para o líder

    Vice-líder do Brasileirão, com 34 pontos, o Flamengo inicia a retomada da competição tentando diminuir a vantagem do Palmeiras na disputa pelo título. Sem reforços ou baixas relevantes na janela de transferências, a diretoria manteve a base do elenco e aposta na continuidade do trabalho do técnico Leonardo Jardim.

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    Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Flamengo somou duas vitórias, dois empates e uma derrota em um recorte das últimas cinco rodadas. O único revés ocorreu justamente diante do Palmeiras.

    A principal preocupação para a retomada é a condição física de Arrascaeta. Convocado para defender a seleção do Uruguai na Copa do Mundo, o meia não entrou em campo. O camisa 10 se recuperou de uma fratura na clavícula direita, sofrida na partida contra o Estudiantes, pela Libertadores, e, posteriormente, apresentou uma lesão na panturrilha, o que inviabilizou sua participação no Mundial.

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    A recuperação de Arrascaeta é considerada fundamental para a sequência da temporada. Além da disputa pela competição nacional, o Flamengo segue vivo na Libertadores e vê o uruguaio como uma das principais peças na busca por títulos.

    Arrascaeta fazendo coração
    Arrascaeta faz coração para a câmera (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

    Os números também reforçam a força da equipe. Ao lado do Botafogo, o Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão, com 31 gols marcados, além da segunda melhor defesa, com 16 gols sofridos em 17 partidas, atrás apenas do Palmeiras.

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    Na disputa pela liderança, o Flamengo ainda tem um jogo a menos em relação ao líder. A equipe carioca aguarda a remarcação da partida contra o Mirassol, válida pela quarta rodada do torneio. A CBF ainda não definiu a data do confronto.

    Na retomada da competição, o Flamengo visita a Chapecoense na quarta-feira (22), às 21h30, na Arena Condá. A equipe catarinense ocupa a última colocação do campeonato.

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    Vasco inicia retomada pressionado na luta contra o rebaixamento

    O Vasco abre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação, e segue na disputa para deixar o Z-4. À frente do Cruz-Maltino aparecem Grêmio, Santos e Internacional, todos com 21 pontos. O Colorado, porém, disputou um jogo a menos.

    Logo abaixo aparecem Mirassol, com 19 pontos e uma partida atrasada contra o Flamengo, Remo, vice-lanterna, e Chapecoense, que ocupa a última posição com apenas nove pontos.

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    Adson com o escudo do Vasco na boca
    Adson comemora gol marcado com a camisa do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

    Na última quinta-feira, o Vasco desperdiçou a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento ao perder por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão. Renato Kayzer marcou o único gol da partida após erro na saída de bola de Cauan Barros.

    O resultado manteve a disputa contra o rebaixamento completamente aberta. Apenas quatro pontos separam o Atlético Mineiro, 11º colocado, do Vasco, primeiro integrante da zona de despromoção, evidenciando o equilíbrio na parte inferior da tabela.

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    Durante a pausa para a Copa do Mundo, o Vasco promoveu mudanças no comando técnico. Renato Gaúcho deixou o cargo após a queda de rendimento da equipe e um ambiente interno conturbado. A diretoria chegou a encaminhar um acordo com Fernando Seabra, do Coritiba, mas a negociação foi interrompida porque o clube paranaense exigiu o pagamento imediato da multa rescisória, estimada em R$ 5 milhões.

    Diante do impasse, o Vasco acertou a contratação do português Pedro Emanuel, de 51 anos, que estava no futebol saudita. O treinador estreou na derrota para o Vitória e terá a missão de reorganizar a equipe, recuperar o desempenho apresentado no início da temporada e conduzir o clube na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

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    O Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (25), às 20h30, quando recebe o Mirassol, em São Januário. O confronto direto pode ser decisivo para a equipe iniciar a reação e deixar o Z-4.

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