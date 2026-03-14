Inteligência artificial crava placares da 6ª rodada do Brasileirão
Dez jogos acontecem entre este sábado (15) e segunda (17)
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A 6ª rodada do Brasileirão acontece durante este sábado (14), domingo (15) e segunda (16). Ao todo, dez jogos acontecem durante o período. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT palpitar nos resultados das partidas.
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A tecnologia previu jogos disputados e rodeados de emoção ao longo do final de semana. Dentre os resultados apontados, destacam-se o empate no clássico entre Botafogo e Flamengo, deste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, e a vitória do Corinthians sobre o Santos, confronto marcado para este domingo (15), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.
Além disso, outros resultados propostos pela IA que também chamaram atenção foram os de Internacional x Vitória e Cruzeiro x Vasco. A tecnologia previu a primeira vitória do Colorado no campeonato e um triunfo do Cruzmaltino. Veja os resultados completos abaixo:
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Resultados simulados da 6ª rodada do Brasileirão
Vitória 1 x 2 Atlético Mineiro
Botafogo 1 x 1 Flamengo
Internacional 2 x 0 Bahia
Santos 1 x 2 Corinthians
Fluminense 2 x 1 Athletico Paranaense
Palmeiras 3 x 0 Mirassol
Coritiba 2 x 1 Remo
Red Bull Bragantino 1 x 1 São Paulo
Cruzeiro 1 x 2 Vasco da Gama
Chapecoense 0 x 2 Grêmio
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