Vidente aponta resultado de Botafogo x Flamengo pelo Brasileirão

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em clássico válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, um vidente apontou qual pode ser o resultado da partida.

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De acordo com Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Botafogo aparece com energias mais favoráveis para o confronto. Segundo a leitura de cartas feita pelo vidente, o Alvinegro deve ter maior intensidade ofensiva e boas oportunidades ao longo do jogo.

Botafogo x Flamengo valida pelo Campeonato Brasileiro 2026 (Foto: Dhavid Normando/Gazeta Press)

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Ainda segundo a previsão, o Flamengo também surge como um adversário perigoso, com possibilidade de surpreender em alguns momentos da partida. O vidente destacou que a equipe rubro-negra pode apostar em mudanças táticas e em jogadas mais objetivas para tentar equilibrar o confronto.

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Apesar do equilíbrio indicado pelas cartas, Luiz Filho afirmou que o Botafogo teria uma leve vantagem nas energias do duelo. Ele também apontou que o clássico pode ser quente e até contar com problemas disciplinares, como discussões ou expulsões.

O vidente ressaltou ainda que existe possibilidade de empate, já que as energias das equipes se equilibram em determinados momentos da leitura.

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Situação das equipes

O Botafogo chega para o clássico em momento delicado após a eliminação na fase preliminar da Copa Libertadores da América para o Barcelona SC. A partida é vista como oportunidade de reação para a equipe comandada por Martín Anselmi.

Do outro lado, o Flamengo vive cenário oposto. O time rubro-negro chega embalado após conquistar o título do Campeonato Carioca e vencer o Cruzeiro por 2 a 0 na rodada anterior do Brasileirão. A equipe agora busca se aproximar do G-4 sob o comando de Leonardo Jardim.

Onde assistir Botafogo x Flamengo

O clássico terá transmissão do Prime Video, no streaming. A arbitragem será de Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Brígida Cirilo Ferreira, com Rodrigo D'Alonso Ferreira responsável pelo VAR.

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