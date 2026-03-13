Virginia expõe talentos de Vini Jr e brinca: 'Como jogador, é mais ou menos'

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou momentos da relação com o jogador Vini Jr nesta sexta-feira (13) nas redes sociais. Por meio de publicações no Instagram, ela expôs, com bom humor, talentos do camisa 7 do Real Madrid fora de campo.

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O primeiro talento abordado pela influenciadora foi o canto. Em uma publicação, Virginia elogiou a qualidade da voz de Vini Jr, mas deixou evidente que a manifestação continha ironia.

Posteriormente, ela voltou a elogiar outro talento do jogador. Através de um vídeo, a influenciadora mostrou o atleta massageando as suas pernas. Desta vez, sem usar a ironia, ela o parabenizou pela qualidade da massagem. Veja os registros abaixo:

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Vini Jr e Virginia em momento romântico nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Vini Jr massageando as pernas de Virginia, sua namorada (Foto: Reprodução)

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Namoro de Vini Jr e Virgínia

O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr aconteceu no final de outubro de 2025. Ao que tudo indica, o jogador do Real Madrid foi quem tomou a iniciativa de tornar o casal oficial. Nas cores tradicionais do amor, Vini apostou no vermelho e branco para reconquistar o coração da influenciadora após um breve término.

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O casal mantém relacionamento à distância, com Vini Jr atuando na Espanha enquanto Virginia desenvolve a carreira no Brasil. Nos últimos dias, a influenciadora está em Madrid, para uma temporada ao lado do namorado. Ela esteve presente na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, na última quarta-feira (11), pelas oitavas de final da Champions League.