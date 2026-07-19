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Nico Williams, atacante da Espanha, dedica título da Copa do Mundo a Neymar: 'É por ele'

Atacante mandou abraço para brasileiros após o jogo

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 21:17
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Nico Williams e Yamal comemorando gol
Nico Williams comemora título da Copa da Espanha com Lamine Yamal. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

O atacante espanhol Nico Williams, um dos grandes destaques da conquista da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha, dedicou o título ao brasileiro Neymar. Em entrevista concedida à CazéTV logo após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, no MetLife Stadium, o camisa 17 revelou sua admiração pelo craque brasileiro e enviou uma mensagem direta ao seu ídolo.

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    • Durante a celebração no gramado, Williams destacou que Neymar é sua principal referência técnica no futebol, e que gostaria que ele estivesse assistindo a partida.

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    Um abraço para o Brasil. Muito feliz, para mim é muito bonito. Tenho Neymar como ídolo, espero que ele esteja vendo e isso também é por ele — afirmou o ponta da seleção espanhola.

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    Nico Williams reclamando com árbitro
    Nico Williams na final da Copa do Mundo, vencida pela Espanha. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
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    • Nico Williams teve participação fundamental na decisão contra os argentinos. No segundo tempo da prorrogação, após um cruzamento de Pedro Porro para a segunda trave, Nico escorou de cabeça para o meio da área, permitindo que Ferran Torres finalizasse para marcar o gol do título da Copa da "Roja".

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    Antes da assistência, Williams chegou a marcar um gol no primeiro tempo da prorrogação, mas o lance foi anulado pela arbitragem por uma falta de Mikel Merino, que pisou sobre o pé do zagueiro Otamendi na origem da jogada. O lance gerou polêmica, já que a anulação foi bem controvérsa.

    Mesmo com o gol invalidado, o atacante minimizou o fato, já que o que mais importa é o resultado final. — Não tem problemas [que o gol foi anulado], ganhamos — comentou à CazéTV.

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