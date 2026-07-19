logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Espanha x Argentina: veja os melhores momentos da final da Copa do Mundo

Espanha vence e é bicampeã mundial

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
19/07/2026 19:22
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google

A Copa do Mundo chegou ao fim, e a Espanha é campeã mundial após vencer a Argentina pelo placar de 1 a 0. Em um jogo truncado, brigado e competitivo até o último minuto, os espanhóis se tornam bicampeões do mundo. Veja os melhores momentos da partida.

  • Nico Williams marcou o gol que foi anulado em Espanha e Argentina

    Gol anulado em Espanha x Argentina gera revolta: ‘Assalto’

    Fora de Campo
    Há 1 hora
  • PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

    PC Oliveira analisa polêmica de gol anulado em Espanha x Argentina

    Fora de Campo
    Há 49 minutos
  • Enzo Fernández é expulso em Espanha e Argentina

    Expulsão de Enzo em Espanha x Argentina repercute: ‘Finalmente’

    Fora de Campo
    Há 1 hora

    • ➡️ Especialista em arbitragem bate o martelo após decisão em final da Copa: 'Foi bem'

    Agora, a Espanha se torna bicampeã mundial, com títulos (ambos na prorrogação) em 2010 e 2026.

    FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL
    Final da Copa do Mundo de 2026 (Foto ANDERSEN / AFP)

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

  • Cucurella beija taça da Copa do Mundo conquistada pela Espanha

    Cucurella é o único jogador no topo do futebol mundial por clubes e seleções; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Scaloni passa pela taça do mundial

    Scaloni exalta Argentina após vice na Copa: 'Somos grandes'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Pau Cubarsí, Rodri e Unai Simon levaram os prêmios individuais da Copa do Mundo de 2026

    Confira os vencedores dos prêmios individuais da Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos

    • ➡️ Aposte na final da Copa do Mundo

    18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

    Espanha domina as ações, mas Argentina faz 1º tempo seguro

    Nas arquibancadas do MetLife, os argentinos ocuparam a maior parte dos assentos, mas no campo foram os espanhóis que controlaram os espaços no primeiro tempo. Ainda que a posse de bola tenha sido parelha — algo que se esperava de duas equipes que passaram a Copa do Mundo inteira procurando pelo domínio —, foi a Espanha que propôs o jogo por quase 35 minutos, com a Argentina se protegendo.

    continua após a publicidade

    Pela Espanha, Yamal e Dani Olmo eram os mais acionados pelo lado direito, mas um jogador teve especial destaque nos primeiros 49 minutos: Cucurella, bem aberto pelo setor esquerdo. Ao lado de Baena e Laporte, o lateral era um dos responsáveis por marcar Messi, mas Cucurella também surgiu como principal força ofensiva espanhola por aquele lado do campo.

    Ainda assim, a Espanha teve apenas duas chances de gol no primeiro tempo, uma com Yamal chutando em cima de Dibu Martínez, outra com Oyarzábal chutando de fora da área para fácil defesa do goleiro.

    continua após a publicidade

    A Argentina, por sua vez, defendia-se bem e buscava os lançamentos a Julián Álvarez como alternativa ofensiva. Messi, bem marcado, quase nada fez. E foi nesse ritmo que o primeiro tempo da final da Copa do Mundo terminou num quase insosso 0 a 0.

    Espanha aluga campo argentino, e Dibu Martínez é o salvador

    Lionel Scaloni veio com mudanças para o segundo tempo. Otamendi entrara minutos antes do intervalo na vaga do lesionado Lisandro Martínez, e Leandro Paredes e, depois, Nahuel Molina foram para o jogo.

    continua após a publicidade

    A Argentina iniciou mais ofensiva, mas, mais uma vez, Lionel Messi não conseguia receber a bola no meio-campo e, aos poucos, a Espanha foi ganhando terreno. Rodri distribuía o jogo a partir do meio-campo, e Lamine Yamal começava a preocupar os argentinos pela direita.

    A partir daí, os espanhóis alugaram o lado argentino e fincaram bandeira até o fim do jogo. O problema é que foram dezenas de minutos rodando a bola de um lado para o outro, sem conseguir penetrar na grande área. As conclusões, esparsas, eram em chutes da entrada da área ou em escanteios, todas com Dibu Martínez defendendo sem maiores riscos. Nico Willians ainda teve uma boa chance em contragolpe aos 46, mas Dibu mais uma vez fez boa defesa.

    continua após a publicidade

    Aí Enzo Fernandez chegou de sola, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E a Argentina iria para a prorrogação com um a menos — por pouco, porque no último lance Lamine Yamal bateu falta frontal e Dibu Martínez voou para defender.

    Espanha marca no segundo tempo da prorrogação

    Com um a mais em campo e mais à vontade desde o segundo tempo, a Espanha seguiu em cima da Argentina na prorrogação. Dibu Martínez, sempre ele, salvou em chute de Nico Willians logo no início do tempo extra, mas não conseguiu evitar o gol do mesmo Willians aos 6 — quem evitou foi o companheiro Merino, que fez falta.

    continua após a publicidade

    Acuada até então, a Argentina começou a se soltar. Messi, que até então simplesmente não conseguia jogar, passou aos poucos a ter espaço no círculo central e a distribuir o jogo. Faltava aos argentinos, contudo, conseguir chegar ao ataque.

    Quando o segundo tempo da prorrogação começou, a Espanha foi novamente à carga. E aí, enfim, chegou ao gol que tanto almejava. Logo a 1 minuto, Yamal foi ao fundo pela direita e cruzou no segundo pau; Nico Willians ajeitou de cabeça para o meio da área e Ferran Torres bateu para o gol, e para entrar para a história.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Unai Simón, da Espanha, recebeu prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Unai Simón recebe prêmio na Copa após recorde da Espanha

    Há 15 minutos
    Jogadores da Argentina lamentam derrota na final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Brasileiros debocham de derrota da Argentina na final da Copa: 'Mal não se cria'

    Há 16 minutos
    Messi passa pelo troféu da Copa do Mundo após derrota da Argentina para a Espanha na decisão

    Copa do Mundo 2026

    Argentina se acovarda e finaliza apenas duas vezes na decisão da Copa do Mundo

    Há 18 minutos
    Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo 2026

    Quantas Copas têm Espanha e Argentina após a final de 2026?

    Há 23 minutos
    Rodri, da Espanha, conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Rodri desbanca Messi e conquista Bola de Ouro da Copa do Mundo

    Há 23 minutos
    O zagueiro espanhol número 22, Pau Cubarsi, recebe o prêmio de Melhor Jogador Jovem durante a cerimônia de premiação da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey

    Copa do Mundo 2026

    Cubarsí é eleito melhor jogador jovem da Copa do Mundo

    Há 23 minutos
    Mais LANCE!
    Ferran Torres comemora com dedo erguido

    Dê suas notas: Espanha domina Argentina, marca no fim e é campeã do mundo

    Lionel Messi desolado após vice campeonato da Copa do Mundo

    Messi vira assunto em vice da Argentina na Copa do Mundo: 'Diz muito'

    FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL

    Herói da Espanha na Copa do Mundo celebra título: 'Destino estava escrito'

    Espanha ganhou a Copa do Mundo 2026

    Relembre a campanha da Espanha, campeã da Copa do Mundo 2026

    A Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 após perder para a Espanha por 1 a 0

    Argentina se iguala com Alemanha com maior número de vices da Copa

    Dembélé com Deschamps em partida da França pela Copa do Mundo

    Ambiente 'irrespirável', críticas internas e goleada: França termina Copa em baixa

    Vista geral da cerimônia de encerramento antes da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no MetLife Stadium

    Surpresa? Veja o ranking da Fifa após o fim da Copa do Mundo de 2026

    Réplica da Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Lance!/Gemini)

    Qual foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026? Vote