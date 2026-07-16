Flamengo tem retorno de trio da Seleção Brasileira
Jogadores se reapresentam ao Rubro-Negro após 10 dias de férias
O Flamengo conta com o retorno de três jogadores que defenderam a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O lateral-esquerdo Alex Sandro e os zagueiros Danilo e Léo Pereira se reapresentam nesta quinta-feira (16) no CT Ninho do Urubu após a disputa do Mundial.
➡️ Raul Plassmann compara gerações e diz que ser ídolo no futebol ficou mais fácil
Depois da eliminação do Brasil diante da Noruega nas oitavas de final, os jogadores que serviam à Seleção receberam 10 dias de férias antes de retomar os treinos junto ao Rubro-Negro. Lucas Paquetá, que também estava com a equipe comandada por Carlo Ancelotti, abriu mão dos dias de descanso e retornou de forma antecipada na última semana. O meio-campista trata lesão na parte posterior da coxa esquerda durante a vitória do Brasil sobre o Japão, na segunda fase da Copa do Mundo.
Do trio de defensores que se reapresenta ao Flamengo nesta quinta, Danilo foi quem teve maior participação no Mundial. O camisa 13 disputou todos os cinco jogos da Seleção na Copa, quatro deles como titular, e somou 405 minutos em campo.
Campeão mundial detona postura da Inglaterra contra Argentina: 'Absurdo'
Cucurella promete tatuar rosto de De la Fuente se Espanha vencer a Copa: 'É uma boa'
Mac Allister torce por permanência de Messi na Argentina após a Copa do Mundo
Alex Sandro e Léo Pereira, por outro lado, não tiveram tantas oportunidades. O lateral-esquerdo entrou em campo por apenas oito minutos, já na reta final da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos. O zagueiro, por sua vez, sequer foi acionado por Carlo Ancelotti.
Apesar do retorno aos treinos, a tendência é que o trio não esteja disponível para o amistoso com o Olimpia-PAR. O Flamengo enfrenta a equipe paraguaia nesta sexta-feira (16), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Léo Pereira pode deixar o Flamengo?
Se, por um lado, a participação de Léo Pereira na Copa do Mundo não contou com minutos em campo, o ídolo rubro-negro voltou valorizado dos Estados Unidos. O Besiktas, da Turquia, fez uma sondagem pelo zagueiro. Segundo o portal "Ge", o clube turco perguntou quais são as condições para contratar o defensor. O nome do brasileiro agradaria ao técnico Vicenzo Italiano.
Embora reconheça a necessidade de arrecadar com negociações nesta janela, o Flamengo não pretende abrir mão de atletas considerados fundamentais para a comissão técnica. A postura ficou evidente recentemente no caso de Emerson Royal.
O lateral-direito recebeu uma proposta de aproximadamente R$ 53 milhões do futebol inglês, mas o clube recusou a oferta. A avaliação da diretoria levou em conta a importância do jogador para o elenco e a dificuldade de encontrar um substituto no mercado, cenário semelhante ao de Léo Pereira.
🎁 Ganhe até R$20 de crédito para jogar na Copa do Mundo toda semana
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Flamengo
Boto é sincero sobre interesse do Monaco de Filipe Luís em jogadores do Flamengo: 'Não temo'Há 4 minutos
Flamengo
Flamengo inicia venda de ingressos para duelo com o Cruzeiro pela LibertadoresHá 1 hora
Futebol Internacional
João Gomes acerta com novo clube, e Flamengo lucrará quantia milionáriaHá 3 horas
Futebol Nacional
Raul Plassmann compara gerações e diz que ser ídolo no futebol ficou mais fácilHá 5 horas
Flamengo
Flamengo transmite amistoso contra o Olimpia para o Brasil e exterior; veja os detalhesHá 22 horas
Flamengo
Flamengo recusa proposta do Grupo City pelo zagueiro João VictorHá 22 horas
Mais LANCE!