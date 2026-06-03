Horários dos jogos da Copa do Mundo repercutem: 'Demissão'

Faltam oito dias para o início da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Às vésperas do torneio, torcedores brasileiros começaram a repercutir sobre os horários e a quantidade de jogos durante a fase de grupos.

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Ao todo, 72 jogos vão ser disputados na primeira parte do Mundial. As 48 seleções participantes estão distribuídas em 12 grupos, de A à L, e disputam vagas para a fase 16 avos, que antecede as oitavas de final.

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Durante o período, teremos entre duas e cinco partidas por dia. A fase começa na próxima quinta-feira (11) e termina no dia 27 de junho. Os confrontos vão acontecer em diferentes horários. Por conta da sede da Copa do Mundo acontecer em três países, os horários variam entre 13h até 01h (de Brasília).

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Diante do cenário, torcedores brasileiros se desesperaram nas redes sociais ao comentarem sobre a dificuldade que será acompanhar as partidas. Veja a repercussão abaixo:

Como eu queria ser uma criança em férias escolares de novo pra acordar meio dia, assistir todos os jogos da Copa e ir dormir 3 da manhã sem compromisso algum https://t.co/pVUBE4aZhy pic.twitter.com/89zwhQEGSu — Santos da Opressão (@SantosOpressivo) June 3, 2026

Já até pedi demissão do meu trampo pra poder ver todos os jogos da copa pic.twitter.com/L7gXTDVR7K — Droga, é o Cadu Sep (@odeiocadu) June 3, 2026

E o que eu vou fazer das 07h às 12h?? — guto (@onevinijr) June 3, 2026

Eu: aff jogos 21h30 é um crime não dá pra assistir 🤬



Eu também: eu vou assistir os jogos tudo até os de madrugada, o sono que lute 🫢🫶 https://t.co/7heDJHryzR — Hermann (@Hermann_Skol) June 3, 2026

Vista geral do MetLife Stadium, que sediará o jogo de estreia do Brasil Copa do Mundo 2026 (Foto: Dustin Satloff/Getty Images/AFP)

Seleção na Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito neste sábado (6).

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Nesta terça-feira (2), a programação da Seleção envolve a chegada ao Hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey, prevista para às 9h30 (de Brasília). No fim da tarde, às 17h (de Brasília), no CT do Red Bull.

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A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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