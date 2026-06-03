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Arrascaeta tem lesão confirmada e aguarda decisão do Uruguai às vésperas da Copa do Mundo

Meia tem lesão grau 2 na panturrilha e não deve se recuperar para o torneio

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Gabriel Andrade
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/06/2026
10:07
Atualizado há 2 minutos
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Arrascaeta pela seleção do Uruguai (Foto: X/Uruguai)
imagem cameraArrascaeta pela seleção do Uruguai (Foto: X/Uruguai)
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O Uruguai está em um dilema sobre Giorgian de Arrascaeta para a disputa da Copa do Mundo. Após realização de exames na última terça-feira, foi confirmada uma lesão grau 2 na panturrilha do meia do Flamengo. O problema muscular é muito parecido com o do atacante Neymar, e agora a Celeste precisará decidir se mantém ou corta o jogador da competição.

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Segundo o jornal El País, Arrascaeta deve precisar de pelo menos três para se recuperar. O camisa 10 não entra em campo desde o fim de abril, após ter quebrado a clavícula no jogo entre Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores, no dia 29 de abril. Há cerca de duas semanas, o Rubro-Negro chegou a liberar o meia com antecedência para seguir o tratamento no Uruguai, visando a preparação para a Copa do Mundo

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Antes da lesão na clavícula, Arrascaeta, eleito melhor jogador do Brasileirão e Rei da América em 2025, vinha mantendo bons números pelo Flamengo. São sete gols e duas assistências em 20 partidas nesta temporada. O jogador é considerado titular na seleção de Marcelo Bielsa, que se refere a Arrascaeta como um jogador decisivo que "pode resolver uma partida com sua individualidade".

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O Uruguai está no grupo H e estreia na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita, no dia 15 de junho, em Miami. Na sequência, a Celeste enfrenta Cabo Verde (21 de junho) e encerra a fase de grupos contra a Espanha.

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