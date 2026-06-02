Seleção irá treinar em dois turnos nesta quarta-feira

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira irá treinar em dois períodos nesta quarta-feira (3), no segundo dia de preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O técnico Carlo Ancelotti irá comandar um treino no CT de Morristown, em Nova Jersey, na parte da manhã, e outro no fim da tarde.

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A segunda atividade integra uma agenda da Fifa chamada "Sessões de Treinamento Comunitário". Todas as 48 seleções que disputam a Copa do Mundo terão um treino desses "aberto" à comunidade. Cada cidade define a forma de distribuição das entradas por critérios próprios, mas o foco em geral são crianças de escolas da região.

No fim da tarde desta terça-feira (2), a Seleção fez o primeiro treino em solo norte-americano, menos de 12 horas após chegar a Nova Jersey. A atividade foi totalmente fechada à imprensa, que nem sequer pôde se aproximar do CT.

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A logística do Brasil na Copa do Mundo é toda organizada pela Fifa e segue um rígido protocolo de segurança. Policiais de Nova Jersey circulam em viaturas nas proximidades do CT e do hotel da Seleção, em Basking Ridge. Sempre que algum veículo se aproxima ele é orientado a dar meia-volta. Torcedores a pé também não podem ficar nos locais.

Ancelotti comando treino agora com Seleção completa

Os treinos nos Estados Unidos são os primeiros com o grupo completo da Seleção — à exceção de Neymar, que está em tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Na semana passada, Carlo Ancelotti comandou quatro atividades na Granja Comary, em Teresópolis, mas sem contar com os zagueiros Marquinhos e Gabriel Magalhães, além do atacante Gabriel Martinelli, que estavam envolvidos com a final da Uefa Champions League.

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Nesta terça-feira, logo após o desembarque do Brasil no aeroporto de Newark, Ancelotti indicou que fará novos testes na Seleção durante o amistoso com o Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland. É provável que a dupla Marquinhos e Gabriel Magalhães atue junto pela primeira vez neste período de preparação.

Nos EUA, comissão técnica da Seleção acelara o passo na preparação para a Copa (Foto: Jordan Bank/Getty Images via AFP)

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