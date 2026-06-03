Uniforme do Brasil em viagem para a Copa vira assunto: 'Não dá'

A delegação da Seleção Brasileira chegou aos Estados Unidos na última terça-feira para iniciar a preparação para a Copa do Mundo, e o uniforme utilizado ao longo da viagem chamou a atenção nas redes sociais. A equipe comandada por Carlo Ancelotti desembarcou com as mesmas vestimentas em Nova Jersey, onde ficará hospedada e realizará treinos até sua estreia contra o Marrocos no próximo dia 13.

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O traje de viagem que viralizou na web foi idealizado pelo estilista Ricardo Almeida, que também foi responsável pelas roupas da delegação nas últimas duas Copas. O alfaiate possui uma marca consolidada no mercado de luxo e moda masculina, porém alguns torcedores não ficaram satisfeitos com o resultado do uniforme deste ano.

Confira alguns comentários:

Socorro kkk, não dá pra acreditar que chegaram assim 🫣 — Chris 🌻 (@kripicoli) June 2, 2026

eu achei arrumadin — Aguiar 🇪🇪 (@wesleyaguiarz) June 2, 2026

Um pijama né 🤷🏼‍♀️ — Luaa 👀 (@adorolergente) June 2, 2026

com todo respeito, parece uniforme de indústria de minério — Dener ᶜʳᶠ (@denermvp_) June 2, 2026

Parece muito uma equipe de enfermeiros de clínica estética... pic.twitter.com/pgsv22rtDG — Tosho, o Toshiro 🧉 (@oswaldtoshiro) June 2, 2026

Delegação do Brasil desembarcou em Nova Jersey para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Seleção Brasileira irá treinar em dois turnos nesta quarta-feira

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira irá treinar em dois períodos nesta quarta-feira (3), no segundo dia de preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Pela manhã, os jogadores farão atividades físicas no hotel The Ridge; à tarde, o técnico Carlo Ancelotti irá comandar um treino no CT de Morristown, em Nova Jersey.

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A segunda atividade integra uma agenda da FIFA chamada "Sessões de Treinamento Comunitário". Todas as 48 seleções que disputam a Copa do Mundo terão um treino desses "aberto" à comunidade. Cada cidade define a forma de distribuição das entradas por critérios próprios, mas o foco, em geral, são crianças de escolas da região.

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No fim da tarde desta terça-feira (2), a Seleção fez o primeiro treino em solo norte-americano, menos de 12 horas após chegar a Nova Jersey. A atividade foi totalmente fechada à imprensa, que nem sequer pôde se aproximar do CT.

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A logística do Brasil na Copa do Mundo é toda organizada pela FIFA e segue um rígido protocolo de segurança. Policiais de Nova Jersey circulam em viaturas nas proximidades do CT e do hotel da Seleção, em Basking Ridge. Sempre que algum veículo se aproxima, ele é orientado a dar meia-volta. Torcedores a pé também não podem ficar nos locais.

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