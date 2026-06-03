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Uniforme do Brasil em viagem para a Copa vira assunto: 'Não dá'

Brasil chegou nos Estados Unidos na última terça-feira (02)

Lourenço Cavanellas Rebello
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/06/2026
09:43
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Seleção Brasileira desembarca nos Estados Unidos
imagem cameraDelegação da Seleção Brasileira embarcou para os EUA na última segunda-feira (01) (Foto: Nelson Terme/CBF)
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A delegação da Seleção Brasileira chegou aos Estados Unidos na última terça-feira para iniciar a preparação para a Copa do Mundo, e o uniforme utilizado ao longo da viagem chamou a atenção nas redes sociais. A equipe comandada por Carlo Ancelotti desembarcou com as mesmas vestimentas em Nova Jersey, onde ficará hospedada e realizará treinos até sua estreia contra o Marrocos no próximo dia 13.

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O traje de viagem que viralizou na web foi idealizado pelo estilista Ricardo Almeida, que também foi responsável pelas roupas da delegação nas últimas duas Copas. O alfaiate possui uma marca consolidada no mercado de luxo e moda masculina, porém alguns torcedores não ficaram satisfeitos com o resultado do uniforme deste ano.

Confira alguns comentários:

Delegação do Brasil desembarcando em Nova Jersey para a Copa do Mundo
Delegação do Brasil desembarcou em Nova Jersey para a Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Seleção Brasileira irá treinar em dois turnos nesta quarta-feira

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira irá treinar em dois períodos nesta quarta-feira (3), no segundo dia de preparação para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Pela manhã, os jogadores farão atividades físicas no hotel The Ridge; à tarde, o técnico Carlo Ancelotti irá comandar um treino no CT de Morristown, em Nova Jersey.

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A segunda atividade integra uma agenda da FIFA chamada "Sessões de Treinamento Comunitário". Todas as 48 seleções que disputam a Copa do Mundo terão um treino desses "aberto" à comunidade. Cada cidade define a forma de distribuição das entradas por critérios próprios, mas o foco, em geral, são crianças de escolas da região. 

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No fim da tarde desta terça-feira (2), a Seleção fez o primeiro treino em solo norte-americano, menos de 12 horas após chegar a Nova Jersey. A atividade foi totalmente fechada à imprensa, que nem sequer pôde se aproximar do CT.

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A logística do Brasil na Copa do Mundo é toda organizada pela FIFA e segue um rígido protocolo de segurança. Policiais de Nova Jersey circulam em viaturas nas proximidades do CT e do hotel da Seleção, em Basking Ridge. Sempre que algum veículo se aproxima, ele é orientado a dar meia-volta. Torcedores a pé também não podem ficar nos locais.

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