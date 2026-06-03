Haaland e companhia desembarcam nos EUA para a Copa do Mundo

A seleção da Noruega desembarcou na noite desta terça-feira (2) nos Estados Unidos para a disputa do Mundial. A delegação ficará concentrada em Greensboro, na Carolina do Norte, durante toda a fase de grupos. O voo fretado em um Boeing 757 de luxo ocorreu sem contratempos, segundo a imprensa norueguesa.

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Depois do desembarque, Haaland e os demais jogadores seguiram para o Grandover Resort, hotel que servirá como base da equipe escandinava durante a primeira fase do torneio. O grupo terá descanso nesta quarta-feira (4) e realizará o primeiro treino em território norte-americano na quinta (5).

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Sem Haaland, Noruega se despede com vitória

Antes de embarcar para os Estados Unidos, a Noruega se despediu de sua torcida com uma vitória contundente. Na última segunda-feira (2), a equipe venceu a Suécia por 3 a 1 no clássico escandinavo disputado em Oslo, no Estádio Ullevaal. A partida serviu como primeiro teste preparatório para o Mundial.

O grande destaque foi Jorgen Strand Larsen, que marcou dois gols, assumindo o papel de artilheiro na ausência de Haaland. Antonio Nusa, jovem atacante do RB Leipzig, também balançou as redes com um belo chute colocado aos 17 minutos.

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Jogadores da Noruega comemoram vitória em amistoso (Foto: Lise Åserud / NTB / AFP) /

A ausência de peso no confronto foi justamente a do astro do Manchester City. Haaland foi poupado pela comissão técnica para recuperação após o encerramento da exigente temporada europeia. Martin Ødegaard, capitão do Arsenal, também ficou de fora – o norueguês disputou a final da Champions League no último sábado (31), quando seu time foi derrotado pelo PSG nos pênaltis.

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Sem a dupla de referências, o técnico Ståle Solbakken aproveitou para testar alternativas. Alexander Sørloth assumiu a vaga no ataque, e o jovem Oscar Bobb ganhou oportunidade no meio-campo.

O caminho na Copa do Mundo

A Noruega disputará um Mundial pela primeira vez desde 1998. A equipe está no Grupo I, ao lado de França, Senegal e Iraque. A estreia está marcada para o dia 16 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra o Iraque. Depois, os noruegueses enfrentarão Senegal (22/6) e França (26/6).

Antes da estreia, a seleção fará um amistoso contra o Marrocos no próximo domingo (7), em Nova Jersey. Curiosamente, o adversário está no Grupo C do Brasil, o que pode servir como um termômetro para ambas as equipes.

Se avançar em segundo lugar em sua chave, a Noruega pode cruzar com o Brasil nas oitavas de final – uma vez que a Seleção Brasileira integra o Grupo C e deve terminar na liderança. O possível confronto entre Haaland e a defesa brasileira é um dos cenários mais aguardados do mata-mata.

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