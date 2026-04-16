Gol perdido por Sosa em Palmeiras x Sporting Cristal gera espanto: 'Irrita'

O Palmeiras teve uma chance clara para abrir o placar nos primeiros minutos da partida contra o Sporting Cristal. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16), no Allianz Parque, pela segunda rodada da Copa Libertadores.

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O cronômetro marcava 5 minutos quando o atacante Sosa teve nos próprios pés a oportunidade de abrir o placar. Tudo começou por meio de um passe na medida de Marlon Freitas, que colocou o companheiro de frente para o gol adversário.

Sosa se encontrava livre, mas mesmo sem pressão da defesa rival, conseguiu finalizar para a fora. O lance não demorou muito para repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Palmeiras se assustaram com o arremate do atacante.

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