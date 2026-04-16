Gol perdido por Sosa em Palmeiras x Sporting Cristal gera espanto: 'Irrita'
Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras teve uma chance clara para abrir o placar nos primeiros minutos da partida contra o Sporting Cristal. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16), no Allianz Parque, pela segunda rodada da Copa Libertadores.
Torcedores do Palmeiras questionam escalação na Libertadores: ‘O que aconteceu?’
Fora de Campo
Abel define escalação do Palmeiras para despedida do Allianz na Libertadores
Palmeiras
Adversário do Palmeiras na Libertadores, Sporting Cristal tem 5 brasileiros no elenco
Futebol Internacional
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O cronômetro marcava 5 minutos quando o atacante Sosa teve nos próprios pés a oportunidade de abrir o placar. Tudo começou por meio de um passe na medida de Marlon Freitas, que colocou o companheiro de frente para o gol adversário.
Sosa se encontrava livre, mas mesmo sem pressão da defesa rival, conseguiu finalizar para a fora. O lance não demorou muito para repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Palmeiras se assustaram com o arremate do atacante.
Veja abaixo:
🤑 Aposte em jogos da Copa Libertadores! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias