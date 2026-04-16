menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol perdido por Sosa em Palmeiras x Sporting Cristal gera espanto: 'Irrita'

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/04/2026
19:51
Elenco do Palmeiras para partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
imagem cameraElenco do Palmeiras para partida contra o Sporting Cristal pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras teve uma chance clara para abrir o placar nos primeiros minutos da partida contra o Sporting Cristal. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16), no Allianz Parque, pela segunda rodada da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O cronômetro marcava 5 minutos quando o atacante Sosa teve nos próprios pés a oportunidade de abrir o placar. Tudo começou por meio de um passe na medida de Marlon Freitas, que colocou o companheiro de frente para o gol adversário.

Sosa se encontrava livre, mas mesmo sem pressão da defesa rival, conseguiu finalizar para a fora. O lance não demorou muito para repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Palmeiras se assustaram com o arremate do atacante.

continua após a publicidade

Veja abaixo:

🤑 Aposte em jogos da Copa Libertadores! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias