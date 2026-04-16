Especialista em arbitragem bate o martelo sobre pênalti do Palmeiras: 'Pela regra'

O Palmeiras enfrentou, nesta quinta-feira (16), o Sporting Cristal, do Peru, pela segunda rodada da Libertadores. O jogo, que aconteceu no Allianz Parque, terminou em 2 a 1 para o Verdão. Especialista em arbitragem e comentarista da ESPN, Renata Ruel deu seu veredito sobre o lance.

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Pênalti foi marcado após jogada de Arthur, menino da base do Palmeiras, que vem ganhando cada vez mais chances com Abel Ferreira. De acordo com Renata Ruel, o pênalti foi bem marcado.

- É pênalti. O atacante tomou a frente a frente do defensor e foi calçado de forma imprudente. Pela regra, isso significa que o adversário disputou a bola sem agir em recuperação - afirmou.

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Com gols de Murilo e Flaco López, Palmeiras bate o Sporting Cristal (Press/Thenews2/Folhapress)

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Como foi o jogo?

O Palmeiras fez valer o mando de campo e dominou os minutos iniciais do confronto. Com controle da posse de bola, encurralou o Sporting Cristal em seu campo de defesa, que pouco conseguiu responder. Allan, Arias e Ramón Sosa foram os responsáveis pelas principais chances de perigo, sobretudo pelos lados do campo.

Foram 17 finalizações, incluindo a cabeçada de Murilo, aos 26 minutos, para abrir o marcador. Mesmo em vantagem, a equipe liderada por Abel Ferreira não abdicou de atacar. Em uma das raras escapadas do adversário, Juan Gonzáles acertou um lindo voleio de fora da área para empatar.

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Marlon Freitas e Murilo arriscaram chutes de longe já nos acréscimos da primeira etapa e levaram perigo ao gol defendido por Diego Enríquez. O marcador, no entanto, permaneceu inalterado até o apito final do árbitro Piero Maza.

O Palmeiras voltou para os 45 minutos finais com ainda mais controle das ações e acumulou chances até retomar a vantagem. Em bela jogada coletiva, Flaco López balançou as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR.

Na sequência, o mesmo VAR recomendou a revisão de uma possível penalidade em Arthur, acionado por Abel Ferreira para entrar na vaga de Giay. Piero Maza marcou o pênalti, e Flaco López venceu o goleiro Enríquez.

Já no apagar das luzes, Carlos Miguel apareceu como herói. O goleiro defendeu uma cabeçada à queima-roupa de Mateo Rodríguez e evitou o empate no Allianz Parque. A pressão peruana foi intensa nos acréscimos, mas sem alterações no placar.