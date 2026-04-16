Abel define escalação do Palmeiras para despedida do Allianz na Libertadores

O Palmeiras divulgou a escalação para a estreia como mandante na fase de grupos da Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira (16), a equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, no Allianz Parque.

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O confronto desta noite marca a despedida da Allianz como detentora dos naming rights da arena do Palmeiras, que terá o banco digital Nubank como novo parceiro comercial, na Libertadores.

Apesar de atuar como lateral-direito, Khellven segue improvisado na esquerda e completa o sistema defensivo ao lado de Giay, Gustavo Gómez e Murilo. No meio de campo, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Allan formam a linha de quatro. Sosa e Flaco López completam os onze iniciais.

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Os atacantes Paulinho (recondicionamento físico) e Vitor Roque (em transição física), o meia Mauricio (gripado) e os laterais Piquerez (cirurgia no tornozelo direito) e Jefté (lesão na coxa direita) seguem como desfalques.

No primeiro duelo pela fase de grupos, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, em Cartagena, na Colômbia.

Palmeiras e Sporting Cristal se enfrentaram também pela fase de grupos de 2025, com duas vitórias alviverdes (3 a 2 em Lima e 6 a 0 em São Paulo) e de 2013, com um triunfo para cada lado (2 a 1 para o Verdão em São Paulo e 1 a 0 para o rival em Callao).

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Vitor Roque segue como desfalque do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Grupo do Palmeiras na Libertadores

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Aranha, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Lucas Evangelista, Luighi, Emiliano Martínez, Larson e Arthur.

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