O Palmeiras volta a campo pela Libertadores nesta quinta-feira (16) para enfrentar o Sporting Cristal, em duelo válido pela fase de grupos da competição. Atuando no Allianz Parque, o Alviverde busca consolidar sua força como mandante, mas terá pela frente um adversário que conta com nomes bastante conhecidos do público brasileiro para tentar equilibrar o confronto em solo paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O clube peruano montou um projeto que aposta na experiência de profissionais com passagens por grandes equipes do Brasil, o que traz um tempero extra para a partida. O elenco comandado pelo técnico Zé Ricardo conta com os jogadores Felipe Vizeu, Cristiano, Gabriel e Gustavo Cazonatti.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Como chegam Palmeiras e Sporting Cristal para o duelo?

Em sua estreia na atual edição da competição, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Junior Barranquilla, na Colômbia. Com um ponto conquistado, ocupa a terceira colocação do Grupo F. Para o jogo de hoje, Abel Ferreira não contará com três atletas lesionados: o atacante Paulinho e os laterais Piquerez e Jefté.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Vizeu comemorando gol pelo Sporting Cristal (Foto: Connie FRANCE/AFP)

Já o Sporting Cristal estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño e lidera a chave. Em caso de triunfo fora de casa, pode abrir cinco pontos de vantagem em relação ao Palmeiras.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SPORTING CRISTAL

2ª RODADA - GRUPO F - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Paramount+.

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

💰 Aposte na vitória do Peñarol @1.88 em boa odd para o favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.