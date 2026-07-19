País do futebol? Espanha detém cinco títulos após conquista da Copa
Seleções masculina e feminina dominam principais competições do futebol
A Espanha ampliou sua hegemonia no futebol mundial neste domingo (19) ao conquistar a Copa do Mundo de 2026 com a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, em Nova Jersey. Com o título, a seleção espanhola masculina e feminina passou a reunir, ao mesmo tempo, cinco das principais conquistas do futebol, consolidando uma geração histórica.
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Domínio espanhol no futebol mundial
O bicampeonato mundial se soma às conquistas da Eurocopa de 2024 e da medalha de ouro do torneio olímpico masculino de futebol nos Jogos de Paris-2024. Nenhum outro país reúne atualmente esses títulos de forma simultânea. A conquista também representa o segundo Mundial da história da seleção, que havia levantado a taça pela primeira vez em 2010, na África do Sul, ao vencer a Holanda na final.
A Espanha vive um dos períodos mais vitoriosos de sua história. Antes da Copa de 2026, a geração comandada por Luis de la Fuente já havia recolocado a seleção no topo da Europa ao conquistar a Liga das Nações em 2023 e a Eurocopa de 2024, ampliando uma galeria de títulos que também conta com as Eurocopas de 1964, 2008 e 2012. A campanha na América do Norte consolida a renovação espanhola, liderada por nomes como Rodri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Fabián Ruiz e Ferran Torres.
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Sucesso também no futebol feminino
O momento vencedor do futebol espanhol também se reflete na seleção feminina. A Espanha é a atual campeã da Copa do Mundo Feminina de 2023 e da Liga das Nações Feminina de 2024, embora tenha terminado a Euro Feminina de 2025 com o vice-campeonato após derrota para a Inglaterra e encerrado a campanha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na quarta colocação, depois de perder para o Brasil na semifinal e para a Alemanha na disputa do bronze.
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