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País do futebol? Espanha detém cinco títulos após conquista da Copa

Seleções masculina e feminina dominam principais competições do futebol

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 20:46
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Rodri, da Espanha, levanta a taça ao lado dos jogadores da seleção espanhola
Rodri, da Espanha, levanta a taça ao lado dos jogadores da seleção espanhola (Foto: Angela Weiss/AFP)

A Espanha ampliou sua hegemonia no futebol mundial neste domingo (19) ao conquistar a Copa do Mundo de 2026 com a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, em Nova Jersey. Com o título, a seleção espanhola masculina e feminina passou a reunir, ao mesmo tempo, cinco das principais conquistas do futebol, consolidando uma geração histórica.

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    Domínio espanhol no futebol mundial

    O bicampeonato mundial se soma às conquistas da Eurocopa de 2024 e da medalha de ouro do torneio olímpico masculino de futebol nos Jogos de Paris-2024. Nenhum outro país reúne atualmente esses títulos de forma simultânea. A conquista também representa o segundo Mundial da história da seleção, que havia levantado a taça pela primeira vez em 2010, na África do Sul, ao vencer a Holanda na final.

    A Espanha vive um dos períodos mais vitoriosos de sua história. Antes da Copa de 2026, a geração comandada por Luis de la Fuente já havia recolocado a seleção no topo da Europa ao conquistar a Liga das Nações em 2023 e a Eurocopa de 2024, ampliando uma galeria de títulos que também conta com as Eurocopas de 1964, 2008 e 2012. A campanha na América do Norte consolida a renovação espanhola, liderada por nomes como Rodri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Fabián Ruiz e Ferran Torres.

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    • Técnico da Espanha ergue a taça da Copa do Mundo.
    Luis De La Fuente, técnico da Espanha, ergue a taça da Copa do Mundo. (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

    Sucesso também no futebol feminino

    O momento vencedor do futebol espanhol também se reflete na seleção feminina. A Espanha é a atual campeã da Copa do Mundo Feminina de 2023 e da Liga das Nações Feminina de 2024, embora tenha terminado a Euro Feminina de 2025 com o vice-campeonato após derrota para a Inglaterra e encerrado a campanha nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na quarta colocação, depois de perder para o Brasil na semifinal e para a Alemanha na disputa do bronze.

    Copa do Mundo Feminina - Espanha
    Espanha foi a campeã da Copa do Mundo Feminina de 2023 (Foto: Franck Fife/AFP)

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