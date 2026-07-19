Espanha sustenta sistema e é campeã da Copa com a paciência do 'tiki-taka' "La Roja" comandou a final do Mundial e venceu com autoridade

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A Espanha confirmou as projeções ao longo do ciclo e foi a grande campeã da Copa do Mundo 2026. Neste domingo (19), em Nova Jersey, os comandados de Luis de la Fuente tiveram mais uma exibição de gala, escancararam superioridade em relação à Argentina e levantaram o segundo título mundial da história da "Fúria".

O gol do título saiu dos pés de Ferran Torres, no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação. Após levantamento de Pedro Porro, Nico Williams escorou para trás e o camisa sete finalizou com força, tirando do alcance do goleiro Dibu Martínez.

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O jogo

Luis de la Fuente, diferente de Scaloni, apostou na manutenção do que deu certo. Sistema defensivo o mesmo em relação a todos os outros jogos e meio-campo com Fabián Ruiz no lugar de Pedri. O time titular teve Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Oyarzabal.

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Em campo, o que se viu da Espanha não foi nada diferente em relação aos outro sete compromissos, sendo seis vencidos, com 13 gols marcados, e um empatado em 0 a 0. A "La Roja" tomou controle das ações rapidamente e não deixou a Argentina, comandada pelo craque Lionel Messi, se impor. Uma aula tática e de muita afirmação quanto ao ideal de jogo.

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Com o "tiki-taka", popularizado no título de 2010, a Espanha apostou no trabalho do meio-campo para atrair a marcação e, assim, quebrar linhas com facilidade para achar peças de criatividade como Dani Olmo e Fabián Ruiz. No primeiro tempo, ainda com o jogo longe da temperatura esperada para uma final de Copa do Mundo, foram três finalizações. Do outro lado, a Argentina sequer ameaçou a meta defendida por Unai Simón.

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Espanha esquenta

Na volta para a segunda etapa, a partida ganhou em qualidade e ficou ainda mais nos pés da seleção espanhola. O que era controle virou alto volume de jogo, com chances claras e pressão no campo de ataque. As 12 finalizações e a posse de bola perto de 70% fizeram o time de Lionel Scaloni recuar e não conseguir avançar.

A prorrogação já parecia um cenário muito melhor para a Argentina, que pouco conseguiu acompanhar o ritmo dos espanhóis. Nos acréscimos, a expulsão de Enzo Fernández pelo segundo amarelo clareou para a Fúria e tornou a missão ainda mais difícil para os "Hermanos".

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Emoção até o fim

A Espanha fez o que tem de especialidade no leque robusto de opções. Tocou a bola com paciência, aproveitou os espaços e, quando a Argentina cansou, agrediu para abrir o placar. Ainda na primeira metade, Nico William balançou a rede, mas o tento foi anulado por falta de Merino em Otamendi na origem da jogada. Muita reclamação, mas o jogo seguiu.

Já no primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, não teve onde a Argentina se apoiar. Pedro Porro levantou na área e Nico Williams escorou para o meio. Simeone, quem acompanhava, sentiu o cansaço e dores após uma pancada. Ele não conseguiu acompanhar, e Ferran Torres atacou o espaço para finalizar e marcar o único gol do jogo. O camisa sete, depois disso, ainda teve um gol anulado por impedimento.

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Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/ AFP)

Após a abertura do placar, a Argentina tentou no melhor estilo "Argentina 2026". Foi na base do "abafa", apostando em um terço final povoado e deixando a bola com Messi. Foram muitos cruzamentos e o empate quase saiu com o próprio Simeone, que chutou por cima após sobra de escanteio. Foi a última chance, o último suspiro, e a comemoração da Espanha bicampeã mundial.

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