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Nem Kane, nem Haaland: Bellingham é o cara em Noruega x Inglaterra

Meia marca duas vezes e coloca os ingleses de volta a uma semifinal de Copa

PorMarcio DolzanEnviado Especial
11/07/2026 21:02
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Bellingham parte para comemorar gol da virada da Inglaterra sobre a Noruega, pelas quartas da Copa do Mundo
Bellingham parte para comemorar gol da virada da Inglaterra sobre a Noruega, pelas quartas da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

MIAMI, FL (EUA) - Noruega x Inglaterra rendeu cinco dias de debates intensos mundo afora sobre o duelo particular de dois atacantes pródigos em marcar gols: Erling Haalad, o carrasco do Brasil na Copa do Mundo, e Harry Kane, o capitão artilheiro inglês. Havia óbvios motivos, e todos justos, para se falar muito na dupla. Mas pouco se falou de Jude Bellingham, o maior talento a surgir no futebol inglês nos últimos tempos. E foi justamente ele quem fez a diferença no jogo que colocou os ingleses na semifinal da Copa do Mundo.

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    Bellingham fez no jogo deste sábado (11), em Miami, aquilo que se esperava de Haaland e de Kane: gols e busca por protagonismo. Mas um protagonismo no contexto da grandeza do jogo e da necessidade da seleção que defende, não por vaidade própria. E não que Kane ou Haaland não tenham tentado: eles simplesmente não conseguiram.

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    Haaland teve duas oportunidades nos cerca de 120 minutos em que ficou em campo, já somados os acréscimos — o grandalhão foi substituído no intervalo da prorrogação. No primeiro tempo, cabeceou fraco (para seus padrões) nas mãos de Pickford. No segundo, cabeceou no canto inferior direito e obrigou o goleiro inglês a se esticar todo e espalmar para escanteio. Foi só.

    Aliás, ele teve uma participação direta em não-gol para a Noruega: foi quando Heggem marcou aquele que seria o segundo gol escandinavo, mas o árbitro francês Clément Turpin anulou após ser acionado pelo VAR. O juiz de campo considerou que Haaland cometeu falta dentro da área.

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    Kane, é justo que se diga, foi muito mais participativo. Como de hábito, voltou bastante para ajudar na marcação no meio-campo e para ajudar na construção das jogadas de ataque. E na chance mais clara que teve, balançou a rede ao tocar por cobertura na saída de Nyland. O gol, porém, foi corretamente anulado por impedimento.

    Sem Haaland ou Kane decisivos, pesou para decidir o classificado o restante do elenco. E o da Inglaterra tinha Bellingham.

    O meia inglês correu, marcou, driblou, sofreu faltas e cansou. Em meio a isso tudo, fez dois gols. Primeiro em jogada individual e avanço área adentro, depois com oportunismo, aproveitando rebote quase da pequena área.

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    A Noruega de Haaland encerra campanha histórica nas quartas de final da Copa do Mundo; a Inglaterra de Kane, e de Bellingham, segue viva em busca do segundo título mundial.

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