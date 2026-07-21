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Veja gols em Atlético-MG x Bahia: Ruan abre o placar e Ademir empata

Equipes estão se enfrentando na Arena MRV

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 20:28
Atualizado há 1 minutos
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Jogadores do Atlético-MG e Bahia em ação durante partida
Atlético-MG e Bahia estão se enfrentando na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Atlético-MG abriu o placar diante do Bahia, nesta terça-feira (21), na Arena MRV, em confronto válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Com jogo disputado, o clube mineiro saiu na frente com gol do zagueiro Ruan na primeira etapa, já no segundo tempo o atacante Ademir empata.

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    Quando o cronometro marcava os 45 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, Bernard fica com a bola e faz novo cruzamento, desta vez na segunda trave. O zagueiro aparece, ganha da marcação e cabeceia forte, para o chão, para abrir o placar.

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    Veja o gol:

    Aos 11 minutos da segunda etapa, Tressoldi erra o domínio, e o Bahia recupera a posse. Nestor é acionado, carrega e encontra lindo passe para o atacante na área. A bola desvia em Lyanco e vai para o fundo da rede empatando a partida.

    Veja o gol de empate:

    Como chegaram as equipes?

    O Atlético faz sua reestreia no calendário oficial após a pausa para a Copa do Mundo. O Galo ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e volta a campo depois de quase dois meses sem partidas oficiais.

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    Durante a intertemporada, a equipe comandada por Eduardo Domínguez optou por não disputar amistosos. O clube realizou apenas dois jogos-treino: um diante da equipe sub-20 e outro contra o Betim. O Atlético venceu ambos por 3 a 1, utilizando as atividades para dar ritmo ao elenco e ajustar a equipe para a sequência da temporada.

    Atlético-MG abriu o placar em cima do Bahia, nesta terça-feira (21)
    Atlético-MG abriu o placar em cima do Bahia, nesta terça-feira (21) (Foto: Reprodução)

    Já o Bahia chega com mais ritmo de jogo. O Tricolor Baiano já retomou o calendário oficial e entrou em campo na última sexta-feira (18), quando venceu a Chapecoense por 2 a 0 em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe chegou aos 29 pontos e ocupa a sexta colocação.

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    Durante a intertemporada, o Bahia disputou dois amistosos. A equipe venceu o Montevideo City Torque, do Uruguai, por 4 a 1, mas acabou derrotada pelo Fluminense por 2 a 1, encerrando a preparação antes da retomada das competições oficiais.

    Atlético-MG x Bahia
    18° rodada - Campeonato Brasileiro
    📆 Data e horário: terça-feira 21 de julho às 19h30 (horário de Brasília)
    📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
    👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
    🟨 Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)
    🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
    📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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