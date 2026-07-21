Veja gols em Atlético-MG x Bahia: Ruan abre o placar e Ademir empata
Equipes estão se enfrentando na Arena MRV
Atlético-MG abriu o placar diante do Bahia, nesta terça-feira (21), na Arena MRV, em confronto válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Com jogo disputado, o clube mineiro saiu na frente com gol do zagueiro Ruan na primeira etapa, já no segundo tempo o atacante Ademir empata.
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Quando o cronometro marcava os 45 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, Bernard fica com a bola e faz novo cruzamento, desta vez na segunda trave. O zagueiro aparece, ganha da marcação e cabeceia forte, para o chão, para abrir o placar.
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Veja o gol:
Atlético-MG 1x0 Bahia— Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 21, 2026
⚽️ Ruan
🥾 Bernard
🏆 Brasileirão | 19ª rodada pic.twitter.com/zAGPn6ddYI
Aos 11 minutos da segunda etapa, Tressoldi erra o domínio, e o Bahia recupera a posse. Nestor é acionado, carrega e encontra lindo passe para o atacante na área. A bola desvia em Lyanco e vai para o fundo da rede empatando a partida.
Veja o gol de empate:
🚨 GOOOL! Ruan Tressoldi!— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 21, 2026
Atlético-MG [1] - 0 Bahia pic.twitter.com/PDwOLpbjFK
Como chegaram as equipes?
O Atlético faz sua reestreia no calendário oficial após a pausa para a Copa do Mundo. O Galo ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e volta a campo depois de quase dois meses sem partidas oficiais.
Durante a intertemporada, a equipe comandada por Eduardo Domínguez optou por não disputar amistosos. O clube realizou apenas dois jogos-treino: um diante da equipe sub-20 e outro contra o Betim. O Atlético venceu ambos por 3 a 1, utilizando as atividades para dar ritmo ao elenco e ajustar a equipe para a sequência da temporada.
Já o Bahia chega com mais ritmo de jogo. O Tricolor Baiano já retomou o calendário oficial e entrou em campo na última sexta-feira (18), quando venceu a Chapecoense por 2 a 0 em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe chegou aos 29 pontos e ocupa a sexta colocação.
Durante a intertemporada, o Bahia disputou dois amistosos. A equipe venceu o Montevideo City Torque, do Uruguai, por 4 a 1, mas acabou derrotada pelo Fluminense por 2 a 1, encerrando a preparação antes da retomada das competições oficiais.
Atlético-MG x Bahia
18° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: terça-feira 21 de julho às 19h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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