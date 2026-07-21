Veja gols em Atlético-MG x Bahia: Ruan abre o placar e Ademir empata Equipes estão se enfrentando na Arena MRV

Atlético-MG abriu o placar diante do Bahia, nesta terça-feira (21), na Arena MRV, em confronto válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Com jogo disputado, o clube mineiro saiu na frente com gol do zagueiro Ruan na primeira etapa, já no segundo tempo o atacante Ademir empata.

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Quando o cronometro marcava os 45 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, Bernard fica com a bola e faz novo cruzamento, desta vez na segunda trave. O zagueiro aparece, ganha da marcação e cabeceia forte, para o chão, para abrir o placar.

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Veja o gol:

Atlético-MG 1x0 Bahia



⚽️ Ruan

🥾 Bernard



🏆 Brasileirão | 19ª rodada pic.twitter.com/zAGPn6ddYI — Diário de Torcedor (@DiarioGols) July 21, 2026

Aos 11 minutos da segunda etapa, Tressoldi erra o domínio, e o Bahia recupera a posse. Nestor é acionado, carrega e encontra lindo passe para o atacante na área. A bola desvia em Lyanco e vai para o fundo da rede empatando a partida.

Veja o gol de empate:

🚨 GOOOL! Ruan Tressoldi!



Atlético-MG [1] - 0 Bahia pic.twitter.com/PDwOLpbjFK — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) July 21, 2026

Como chegaram as equipes?

O Atlético faz sua reestreia no calendário oficial após a pausa para a Copa do Mundo. O Galo ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e volta a campo depois de quase dois meses sem partidas oficiais.

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Durante a intertemporada, a equipe comandada por Eduardo Domínguez optou por não disputar amistosos. O clube realizou apenas dois jogos-treino: um diante da equipe sub-20 e outro contra o Betim. O Atlético venceu ambos por 3 a 1, utilizando as atividades para dar ritmo ao elenco e ajustar a equipe para a sequência da temporada.

Atlético-MG abriu o placar em cima do Bahia, nesta terça-feira (21) (Foto: Reprodução)

Já o Bahia chega com mais ritmo de jogo. O Tricolor Baiano já retomou o calendário oficial e entrou em campo na última sexta-feira (18), quando venceu a Chapecoense por 2 a 0 em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe chegou aos 29 pontos e ocupa a sexta colocação.

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Durante a intertemporada, o Bahia disputou dois amistosos. A equipe venceu o Montevideo City Torque, do Uruguai, por 4 a 1, mas acabou derrotada pelo Fluminense por 2 a 1, encerrando a preparação antes da retomada das competições oficiais.

Atlético-MG x Bahia

18° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: terça-feira 21 de julho às 19h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.

🟨 Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC)

📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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