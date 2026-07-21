Suposto erro do Miami Heat 'entrega' destino de LeBron James; entenda Print de uma suposta live de apresentação movimentou a NBA

O futuro de LeBron James ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (21). Um suposto erro do Miami Heat fez torcedores acreditarem que o astro está próximo de retornar à franquia da Flórida, após um print de uma transmissão agendada aparecer nas redes sociais.

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A imagem mostra uma live publicada no canal oficial do Heat no YouTube com o título "LeBron James Introductory Press Conference | July 27, 2026" ("Coletiva de apresentação de LeBron James | 27 de julho de 2026"). Na descrição, o texto dizia que a coletiva seria para dar as boas-vindas ao jogador "de volta como membro do Miami Heat".

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Descrição do suposto vídeo privado do Youtube do Miami Heat (Foto: Reprodução)

Pouco depois, o vídeo foi colocado como privado. Segundo relatos de torcedores, a descrição teria sido alterada para apenas a palavra "teste", mas o print já havia se espalhado pelas redes sociais.

Até o momento, o Miami Heat não se pronunciou sobre o caso, e não há qualquer confirmação oficial de que LeBron tenha acertado seu retorno à franquia.

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Veja o vídeo:

Logo após viralizar vídeos e prints do suposto erro do departamento de comunicação da franquia, o setorista do Miami Heat, Anthony Chiang se pronunciou nas redes sociais. Confira:

An explanation on the "LeBron James Introductory Press Conference" video that has taken over X ...



It was a mistake by the Heat's social media department while preparing for the possibility of LeBron picking the Heat. But there is no validity to it right now. — Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) July 22, 2026

Tradução: Uma explicação sobre o vídeo da "Conferência de Imprensa Introdutória de LeBron James" que tomou conta do X... Foi um erro do departamento de mídias sociais do Heat enquanto se preparavam para a possibilidade de LeBron escolher o Heat. Mas não há validade nisso agora.

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Rumores aumentam em meio à indefinição

O episódio acontece justamente enquanto LeBron James segue como o principal nome disponível no mercado da NBA. Desde que optou por não renovar com o Los Angeles Lakers, o ala de 41 anos ainda não anunciou onde disputará sua 24ª temporada na liga.

A expectativa em torno da decisão é tão grande que, recentemente, o comissário da NBA, Adam Silver, admitiu que a indefinição do astro está atrasando a divulgação do calendário oficial da temporada 2026/27.

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Segundo Silver, a escolha de LeBron influencia diretamente a programação das principais transmissões nacionais, incluindo a rodada de abertura e os tradicionais jogos de Natal, já que qualquer equipe que contratar o astro automaticamente se torna uma das principais atrações da liga.

Miami está entre os favoritos

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN americana, Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Philadelphia 76ers aparecem entre os principais candidatos para contratar LeBron James.

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Nas últimas semanas, diversos jogadores tentaram convencer o camisa 23 a escolher suas franquias. Joel Embiid, Tyrese Maxey e Jaylen Brown fizeram campanha pelo Philadelphia 76ers, enquanto Stephen Curry, Draymond Green e até o técnico Steve Kerr deram declarações públicas sobre a possibilidade de atuar ao lado do maior pontuador da história da NBA.

Apesar da repercussão do suposto vazamento, não existe confirmação de que o print seja autêntico ou que represente um acordo fechado entre LeBron e o Miami Heat. A publicação pode ter sido um teste interno, um erro de agendamento ou até um material preparado antecipadamente para diferentes cenários.

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