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Globo alcança 142 milhões de pessoas na Copa; veja os jogos mais assistidos

Emissora transmitiu metade da competição

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 23:55
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Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)
Globo exibiu metade da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

A Globo divulgou o balanço da audiência na Copa do Mundo nesta terça-feira (7), tendo alcançado mais de 140 milhões de pessoas durante o torneio. Segundo dados do Ibope, 33,5 milhões de brasileiros foram impactados exclusivamente pela emissora, representando 20,5% do público total do evento.

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    Ainda de acordo com os dados divulgados pela Globo, na TV aberta, mais de 19 milhões novos telespectadores vieram para ver a Copa do Mundo. Destes, 21% foram jovens (18-34 anos). O Sportv foi líder da TV Paga, com uma audiência média 6x maior que os segundos colocados nas faixas dos jogos.

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    ➡️ Sem Globo, CazéTV bate recorde histórico com França x Espanha na Copa

    A Ge TV teve um crescimento de 15% no tempo médio em comparação com a média de futebol do canal no ano, o crescimento vai para 28% considerando o público feminino. E o público da copa do mundo foi 41% mais feminino que na média do futebol no ano para a Ge TV.

    Veja os 10 jogos mais assistidos da Copa do Mundo na TV Globo:

    1. Escócia x Brasil - 53,6 milhões
    2. Brasil x Haiti - 48,8 milhões
    3. Brasil x Japão - 48,7 milhões
    4. Brasil x Noruega - 48 milhões
    5. Brasil x Marrocos - 46,9 milhões
    6. Espanha x Argentina - 46,4 milhões
    7. Argentina x Cabo Verde - 43,9 milhões
    8. Alemanha x Paraguai - 41,8 milhões
    9. Japão x Suécia - 36,1 milhões
    10. Suíça x Colômbia - 35,6 milhões

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    ➡️ SBT alcança números expressivos com a Copa do Mundo; confira

    Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
    Elenco da Globo das transmissões dos jogos da Copa do Mundo (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

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