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Inteligência artificial aponta placares dos jogos de Flamengo e Palmeiras

Jogos estão marcados para acontecer nesta quarta-feira (22)

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
22/07/2026 06:40
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Jorginho é perseguido por Andreas Pereira enquanto conduz a bola em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão
Flamengo e Palmeiras jogam nesta quarta contra Chapecoense e Coritiba, respectivamente (Foto: Divulgação/Flamengo)

O retorno do Brasileirão está a todo vapor após o encerramento da Copa do Mundo. Flamengo e Palmeiras terão compromissos nesta quarta-feira (22). O primeiro confronto fica pelo lado paulista, quando o Alviverde enfrentará o Coritiba, fora de casa, às 19h30 (de Brasília). Mais tarde, o Rubro-Negro encara a Chapecoense, como visitante, às 21h30 (de Brasília). O Lance! consultou o ChatGPT, que fez uma previsão sobre os duelos.

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Com um jogo a menos, o Flamengo busca a liderança do Brasileirão, que atualmente está sob posse do Palmeiras, com 41 pontos, sete a mais que o carioca. Ambos os clubes farão seu retorno da pausa para Copa do Mundo nesta quarta-feira (22).

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Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Palmeiras e Flamengo farão jogos nesta quarta-feira (22) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Previsão da IA nos jogos de Palmeiras e Flamengo

Jogo do Palmeiras

"A previsão é de vitória do Palmeiras por 3 a 1, em um jogo com boas chances de ser movimentado e até mesmo de placar mais elástico caso o time paulista converta as oportunidades criadas no primeiro tempo. O palpite é que Marlon Freitas abra o marcador ainda na etapa inicial, aproveitando uma jogada trabalhada na área, enquanto Arias amplie em cobrança de pênalti ou finalização de média distância. Já no segundo tempo, com o Coritiba mais exposto em busca da reação, Sosa deve fechar o placar em um contra-ataque. O time paranaense pode descontar em uma bola parada, com Lucas Ronier"

Duelo do Flamengo

"A previsão é de Chapecoense 0 x 2 Flamengo. Mesmo fora de casa, o time carioca tem mais qualidade técnica e deve controlar boa parte das ações, pressionando a saída de bola da equipe catarinense e explorando a velocidade pelos lados do campo. O palpite é que Pedro marque o primeiro gol da partida, aproveitando uma oportunidade dentro da área, enquanto Samuel Lino aparece como opção para balançar as redes no segundo tempo após uma jogada individual ou contra-ataque. O destaque da partida tende a ser Samuel Lino, pela capacidade de desequilibrar no ataque e assumir maior responsabilidade ofensiva diante da ausência de seus principais armadores. Caso o Flamengo consiga abrir vantagem cedo, o placar pode até ganhar contornos mais elásticos, mas a tendência é de uma vitória segura, com o time administrando o resultado."

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Retorno do Campeonato Brasileiro

O Brasileirão está de volta após a pausa para a Copa do Mundo, com os clubes retomando a disputa pela parte de cima e de baixo da tabela. A retomada marca o início de uma sequência decisiva da competição, com equipes buscando recuperar pontos perdidos e outras tentando manter o ritmo antes da reta final do torneio.

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Na parte de cima, a briga pelo título segue equilibrada, com os principais candidatos separados por poucos pontos. Já na parte de baixo, a luta contra o rebaixamento ganha importância, aumentando a pressão sobre os times que precisam reagir rapidamente para deixar a zona de perigo e evitar uma reta final complicada.

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