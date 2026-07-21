Decisão de Bráulio em Atlético-MG x Bahia gera revolta: 'Escandaloso'
Equipes empataram na Arena MRV
Atlético-MG e Bahia empataram em 1 a 1, na Arena MRV, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Com a arbitragem sendo conduzida por Braulio da Silva Machado, torcedores reclamaram de dois lances em que consideraram pênalti não marcado.
Veja gols em Atlético-MG x Bahia: Ruan abre o placar e Ademir empata
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O primeiro lance aconteceu aos 46 minutos do primeiro tempo com jogada do Pulga, que reclamou de pênalti logo após o gol marcado pelo clube mineiro, mas o árbitro não marcou. Veja:
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🚨Se isso não é pênalti, eu não sei mais o que é pênalti! Esse pênalti em Erick Pulga não foi só claro, foi ESCANDALOSO!— Canal Bara Bahêa ®️ (@canalbarabahea) July 21, 2026
E o juiz Bráulio da Silva Machado (SC) não marcou! E o VAR com Caio Max Augusto Vieira (GO) não recomendou?
E o Bahia dócil em campo, não pressiona a… pic.twitter.com/K1KHg635KZ
No segundo tempo, a jogada acontece aos 18 minutos em jogada pela esquerda, Zé Guilherme fica caído na área. O Bahia reclamou de pênalti, e o Bráulio segue o jogo.
Nas redes sociais, torcedores reclamaram da arbitragem e dos lances que os jogadores do Bahia pediram pênalti. Veja a repercussão:
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Pro Bahia nunca é nada— Adriel Santos (@AdriiielSantos) July 21, 2026
Verdade, depois disso ai esqueça pênalti afavor do @ecbahia se depender de var.— BAHIA ALEGRIA (@ribeirocax) July 22, 2026
Bem, muito mais pênalti que o contra a chapecoense.— Igor Assis | Vendedor (@igorassis96) July 21, 2026
Achei muito penalti, o do jogo da Chape foi penalti, mas esse FOI ESCANDALOSO!— Mundinho Tricolor 🇫🇷 (@MundinTricolor) July 21, 2026
Muito mais pênalti do quer contra o chapecoense— Robertoliveira (@RobeertBBMP) July 21, 2026
🚨Se isso não é pênalti, eu não sei mais o que é pênalti! Esse pênalti em Erick Pulga não foi só claro, foi ESCANDALOSO!— Canal Bara Bahêa ®️ (@canalbarabahea) July 21, 2026
E o juiz Bráulio da Silva Machado (SC) não marcou! E o VAR com Caio Max Augusto Vieira (GO) não recomendou?
E o Bahia dócil em campo, não pressiona a… pic.twitter.com/K1KHg635KZ
Como foi a partida?
Texto de: Artur Henrique.
Atlético e Bahia fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado e muito disputado. As duas equipes encontraram dificuldades para criar jogadas, trocar passes no terço final e transformar a posse de bola em oportunidades claras de gol.
O cenário da partida mudou apenas na reta final da etapa inicial. Após uma cobrança de escanteio, a defesa do Bahia afastou parcialmente a bola, mas o Atlético manteve a pressão. Bernard recebeu pela esquerda e fez novo cruzamento para a área. Ruan levou a melhor na disputa com o marcador e cabeceou firme, sem chances para o goleiro, abrindo o placar e colocando o Galo em vantagem antes do intervalo.
Na volta do intervalo, o Bahia retornou mais agressivo em busca do empate e conseguiu igualar o placar logo aos 11 minutos do segundo tempo. Ruan errou o domínio de uma bola no meio-campo e acabou desarmado, dando início a um rápido contra-ataque. Rodrigo Nestor conduziu a jogada e fez a inversão para Ademir, que apareceu livre pela direita, dominou e finalizou com precisão para vencer Everson e deixar tudo igual.
Após sofrer o empate, o Atlético passou a ter mais posse de bola e pressionou em busca do gol da vitória. Apesar do maior volume ofensivo, a equipe encontrou dificuldades para furar a defesa do Bahia, que se fechou bem e conseguiu segurar o resultado até o apito final.
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