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SBT alcança números expressivos com a Copa do Mundo; confira

Canal exibiu 32 jogos da competição

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 20:20
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SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
Galvão Bueno foi o principal nome do SBT na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

A Copa do Mundo encerrou o seu ciclo com ótimos índices de audiência no SBT. Segundo dados divulgados pela emissora, mais de 104 milhões de pessoas passaram pela cobertura multiplataforma da do canal durante as 32 partidas, através de suas 118 parceiras espalhadas pelo Brasil e da plataforma de streaming +SBT.

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    Considerando apenas os jogos da Seleção Brasileira, o SBT encerrou a Copa do Mundo com a melhor performance da segunda detentora dos direitos de transmissão da TV aberta no século. E os resultados expressivos não ficaram restritos aos jogos disputados pelo Brasil. O SBT foi vice-líder na Grande São Paulo na média acumulada das 32 partidas.

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    ➡️ Histórico: veja números da CazéTV na Copa do Mundo

    A despedida de Galvão Bueno das narrações do Mundial também foi com chave de ouro. O bicampeonato espanhol diante da Argentina rendeu o melhor desempenho de audiência da Copa do Mundo quando desconsiderados os jogos do Brasil: foram 22 milhões de telespectadores em todo o território nacional, com a vice-liderança de audiência garantida em todas as regiões do Painel Nacional de Televisão (PNT).

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    os melhores índices de Espanha x Argentina foram obtidos em Goiânia, através da TV Serra Dourada, que emplacou 12,9 pontos de média. A TV Jangadeiro, em Fortaleza, teve o segundo melhor desempenho da partida, com 12,6 pontos. A cobertura do SBT também teve performance destacável em São Paulo (9,3), Brasília (9,3) e no Painel Nacional de Televisão (7,5 pontos de média).

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    SBT somou bons números na Copa do Mundo
    Equipe do SBT/NSports na cobertura da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

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