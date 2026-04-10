Fla-Flu disputado: Vidente crava resultado de Flamengo x Fluminense

Fluminense e Flamengo irão protagonizar, neste sábado (11), um dos confrontos mais esperados da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã. De acordo com a previsão do vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Fla-Flu será equilibrado, mas com boas chances ao Tricolor das Laranjeiras.

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Previsão pro Fla-Flu

A equipe do Fluminense iniciará com cautela, mantendo sua ideia de jogo e buscando ativá-la a todo momento. O Tricolor terá uma leitura de jogo diferente do Flamengo, estando mais atento aos detalhes, buscando ataques e com uma postura ofensiva desde o início do duelo.

O Fluzão terá o contra-ataque como alternativa para resolver o jogo na etapa final.

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Já do lado do Flamengo, os visitantes buscarão impor seu jogo a partir da metade do primeiro tempo, mas sofrerá com ataques adversários por conta das fragilidades expostas em busca deste domínio. No entanto, o Mengão buscará soluções, crescendo gradativamente no jogo, de maneira lenta, buscando o domínio da posse de bola.

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Em mais de 400 Fla-Flu, Flamengo soma 25 vitórias a mais que rival (Foto: Divulgação/Fluminense)

Segundo Luiz Filho, o professor Rubro-Negro terá que prestar muita atenção no duelo, pois sua leitura de jogo será crucial na segunda etapa, contando com alterações precisas e a busca por um atleta do banco que poderá decidir o jogo.

Diante deste cenário, a expectativa é que o Fluminense saia com a vitória, levando poucos sustos. No entanto, as chances de empate não são nulas.

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