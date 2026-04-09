O Fluminense enfrenta o Flamengo neste sábado (11), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, defendendo uma invencibilidade de mais de quatro meses no clássico. A sequência recente, porém, carrega um gosto amargo para o Tricolor.

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O início da série aconteceu em novembro de 2025, pela 34ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Fluminense venceu por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Lucho Acosta e Serna ainda no primeiro tempo. O Flamengo até diminuiu na etapa final, em cobrança de pênalti de Jorginho, mas o Tricolor controlou o resultado e garantiu os três pontos em uma atuação consistente.

O segundo encontro veio já em 2026, pelo Campeonato Carioca. Em um clássico marcado por um forte temporal que atrasou o início da partida, o Fluminense voltou a vencer por 2 a 1. Serna abriu o placar, e John Kennedy ampliou pouco depois. O Flamengo ainda descontou com Cebolinha, mas o Tricolor segurou a vantagem no confronto.

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O terceiro duelo foi o mais importante — e o responsável pelo caráter "amargo" da invencibilidade. Na final do Campeonato Carioca, as equipes empataram por 0 a 0 no tempo normal, em um jogo equilibrado e com poucas chances claras. Com a igualdade persistindo, a decisão foi para os pênaltis, e o Flamengo levou a melhor, conquistando o título estadual.

Times chegam em momentos parecidos

É possível dizer que tanto o Fluminense quanto o Flamengo vivem momento positivo no geral. Esse retrospecto, no entanto, tem ressalvas dos dois lados.

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Do lado Tricolor, com dois empates nos últimos dois jogos, o time de Zubeldía chega pressionado por reação. Na partida contra o Coritiba, fora de casa, teve mais volume e não conseguiu vencer. Na estreia da Libertadores, também foi superior ao adversário, mas não o suficiente para balançar as redes.

O Rubro-Negro, por sua vez, teve sua primeira derrota sob comando de Leonardo Jardim. O Flamengo perdeu por 3 a 0 para o Bragantino. Na sequência, venceu o Santos no Maracanã e estreou na Libertadores com vitória sobre o Cusco fora de casa.

Relembre o último jogo do Fluminense

O Fluminense não saiu do 0 a 0 contra o Deportivo La Guaira na estreia da Libertadores, nesta terça-feira (7). Os times se enfrentaram em partida válida pelo Grupo C, no Estádio Olímpico de la UCV, Caracas, na Venezuela.

Com o resultado, o Tricolor divide a segunda colocação do grupo com o La Guaira. No outro confronto, o Independiente Rivadavia (ARG) venceu o Bolívar (BOL) por 1 a 0, na argentina, e lidera a tabela.

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