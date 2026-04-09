Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (09/04/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/04/2026
06:00
Fernando Diniz, técnico do Corinthians
imagem cameraFernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)
Nesta quinta-feira (9), a agenda do futebol é marcada pelas quartas de final da Europa League e Conference League, com destaque para Bologna x Aston Villa, Porto x Nottingham Forest, Freiburg x Celta de Vigo, Crystal Palace x Fiorentina e Mainz x Strasbourg. O dia também conta com a estreia de times brasileiros nas competições sul-americanas: Corinthians joga pela Copa Libertadores, enquanto Botafogo e Red Bull Bragantino entram em campo pela Copa Sul-Americana, além de jogos do Campeonato Saudita.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 9 de abril de 2026):

Campeonato Saudita

13h – Damac x Al Qadisiyah – Canal GOAT e Sportv 2
15h – Al Ettifaq x Al Riyadh – Canal GOAT, BandSports, Bandplay e Band.com.br

Conference League (Quartas de Final)

13h45 – Rayo Vallecano x AEK Atenas – CazéTV
16h – Crystal Palace x Fiorentina – CazéTV
16h – Mainz x Strasbourg – CazéTV

Europa League (Quartas de Final)

16h – Bologna x Aston Villa – CazéTV
16h – Porto x Nottingham Forest – CazéTV
16h – Freiburg x Celta de Vigo – CazéTV

Copa Libertadores

19h – Rosario Central x Independiente del Valle – ESPN 4 e Disney+
19h – Universidad Central x Libertad – Paramount+
21h – Platense x Corinthians – ESPN e Disney+
23h – Independiente Santa Fe x Peñarol – ESPN 3 e Disney+

Copa Sul-Americana

19h – Botafogo x Caracas – ESPN e Disney+
19h – Juventud-URU x Cienciano – Disney+
21h30 – Carabobo x Red Bull Bragantino – ESPN 4 e Disney+
21h30 – Macará x América de Cali – Paramount+

Allan em ação na partida entre Vasco 1x2 Botafogo pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

