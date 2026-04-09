Vitória do Flamengo na Libertadores vira assunto na Europa: 'Escândalo'

A vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Cusco, nesta quarta-feira (8), no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, repercutiu na imprensa europeia com duras críticas à arbitragem. O principal alvo dos jornais foi o VAR, que anulou um gol do time peruano e não aplicou cartão vermelho a Gonzalo Plata em lance de pisão. A expressão "escândalo" foi usada por veículos espanhóis para classificar as decisões.

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O atual campeão da Libertadores estreou com vitória em um jogo marcado por equilíbrio no primeiro tempo e polêmica na etapa final. Bruno Henrique abriu o placar aos 14 minutos da segunda etapa, após cruzamento de Ayrton Lucas. Nos acréscimos, Arrascaeta selou a vitória em contra-ataque. Entre os dois gols, porém, o VAR protagonizou os momentos mais comentados.

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Aos 19 minutos do segundo tempo, o Cusco chegou ao empate. Manzaneda fez jogada individual dentro da área e cruzou para Ruidias, que apareceu livre na segunda trave e balançou a rede. A comemoração foi interrompida pelo VAR. Após revisão, a arbitragem anulou o gol por impedimento. As linhas de marcação, segundo o AS, não foram mostradas com clareza na transmissão. O atacante parecia alinhado com o último defensor do Flamengo para o jornal.

Minutos antes, outra decisão do VAR já havia gerado controvérsia. Aos 14 minutos da etapa final, Gonzalo Plata pisou no pé do meia Colitto em uma disputa de bola. O árbitro Derlis López não marcou falta. O VAR pediu a paralisação para análise. Após cerca de dois minutos, a arbitragem decidiu por não punir o jogador do Flamengo.

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Árbitro expulsa Gonzalo Plata em Racing x Flamengo (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

O jornal espanhol AS classificou a anulação do gol como "escândalo" e afirmou que o Cusco foi prejudicado. A publicação destacou que a posição de impedimento nunca ficou claramente visível nas imagens do VAR e que o atacante peruano parecia estar alinhado com o último defensor rubro-negro.

Flamengo foi superior durante o jogo

Apesar da polêmica, o Flamengo teve superioridade estatística. O time brasileiro controlou as ações no primeiro tempo, criou as principais chances e manteve a posse de bola diante de uma marcação recuada do Cusco. Paquetá arriscou finalizações de média distância em três oportunidades e levou perigo.

Já nos acréscimos, Arrascaeta – que havia entrado há pouco – puxou contra-ataque e acionou Luiz Araújo, que bateu para defesa de Diaz. No rebote, o uruguaio finalizou duas vezes até balançar a rede e decretar a vitória rubro-negra em Cusco.

A vitória coloca o Flamengo na liderança do grupo provisoriamente. O Cusco, por sua vez, reclama das decisões do VAR e busca reverter a imagem de prejudicado nas próximas rodadas. A repercussão europeia, no entanto, segue focada nos lances de arbitragem. Para os jornais do continente, o placar de 2 a 0 não refletiu o que aconteceu em campo.

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